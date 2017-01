Pensionari de criză

„Patronul m-a obligat să mă pensionez anticipat!”

O constănțeancă a depus dosarul pentru pensionare anticipată convinsă de angajator că va putea să cumuleze pensia cu alte venituri salariale. Cu mici excepții, legea interzice însă această posibilitate. Perioada de criză i-a determinat pe mulți români care îndeplineau criteriile standard de vârstă și stagiu de cotizare să opteze pentru pensionarea anticipată în locul concedierii sau, în cel mai fericit caz, al șomajului. Au fost însă și situații când s-a înclinat spre această formă de retragere din activitate fără cunoașterea legii sau, mai rău, cu sabia angajatorului deasupra capului. Ana P. (56 ani) lucra la o firmă din Constanța de ani buni, fără să fi avut vreodată de suferit din cauza climatului de la locul de muncă. Ea ne-a povestit că întodeauna și-a depășit norma de lucru, iar pentru asta angajatorul a răsplătit-o cu primele de rigoare. Poate că acesta a fost și motivul pentru care, după declanșarea crizei, nu s-a supărat că nu a mai primit niciun stimulent financiar la salariul de bază: „Patronul nostru a fost întotdeauna corect cu angajații, iar atmosfera la muncă era una foarte bună. Munceai - erai plătit și primeai primă; nu munceai, erai penalizat și, dacă săreai prea tare calul, dat afară. Eu mi-am văzut de munca mea și n-am avut niciodată necazuri. După ce la firmă a început să se simtă criza, patronul ne-a făcut o ședință și ne-a explicat ce se întâmplă și toți am înțeles că s-a zis cu primele noastre o perioadă”. Îi impută angajatorului nesinceritatea Femeia ne-a povestit că, la începutul acestui an, „doamna de la Personal” a chemat-o în biroul său, spunându-i că firma își va restrânge activitatea din cauza crizei și că mulți salariați vor fi concediați sau trimiși în șomaj. Referindu-se strict la situația ei de muncă, întrucât îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru a se pensiona cu anticipație, i-a recomandat această formă de retragere din activitate. Mai mult, la discuție s-a alăturat și patronul, care a asigurat-o că este forma cea mai avantajoasă „pentru că voi putea să mai lucrez după aia și în altă parte, că are dânsul un prieten care are nevoie de oameni și că ar fi bine să nu dau vrabia din mână pe cea de pe gard. Eu nu mă pot descurca cu legile astea și nici n-am cerut la nimeni ajutorul să-mi explice, așa că mi-am făcut dosarul. Abia după ce doamna de la Personal mi-a depus dosarul la Pensii, am aflat că eu îndeplineam condițiile pentru pensionare anticipată parțială, unde pensia e și mai mică. Acum vreau să mă angajez ca femeie de serviciu, dar cică legea nu-mi permite și am rămas pe dinafară. Fostul patron nu vrea să dea ochii cu mine, iar eu abia mă mai descurc cu banii. Putea să fie corect și aș fi înțeles, dar chiar să mă mintă în halul ăsta? Totuși, am cunoștințe care sunt pensionate anticipat și totuși lucrează. Pentru ele există alte legi?”. Cumulul pensiei anticipate cu salariul - permis în situații speciale Gabriela Voicu, purtătoarea de cuvânt a Casei Județene de Pensii Constanța, ne-a explicat că, în principiu, legea nu permite cumulul pensiei anticipate cu alte venituri salariale. Totuși, există și excepții care dau voie unor categorii sociale să-și rotunjească veniturile obținute din pensie cu altele. Este vorba despre: l asociații unici l comanditarii sau acționarii l administratorii sau managerii care au încheiat contract de administrare sau management l membri ai asociațiilor familiale l persoanele autorizate să desfășoare activități independente l persoanele angajate în instituții internaționale, în situația în care nu sunt asigurații acestora. Temeiul legal care interzice cumularea pensiei anticipate cu alte venituri este art. 83, alin. 2 din Legea nr. 19/2000.