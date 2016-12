Paştele, o sărbătoare confiscată de furia comercială?

1

articol

Eu sunt un tip care, dimineata, ma asez cu cafeaua si tigara in fata calculatorului si incep sa citesc presa on-line. Pana de curand, Cuget Liber nu figura pe lista mea de ziare on-line din motivul ca , in urma cu ceva ani pe cand cumparam ziare si le citeam la o cafenea studenteasca, nu-mi placea grafica si continutul ziarului. Insa din intamplare am deschis site-ul si am citit cateva articole si am ramas placut impresionat de cat de omenesti sunt scrise articolele acum; toate celelalte ziare din presa locala si nationala au textul atat de impersonal, atat de rece, ca nu iti transmite nimic in afara de informatie, titlul si urmatorul paragraf sunt suficiente de citit, restul sunt balarii; in schimb, imi place abordarea ziaristilor de la cuget, modul familial de a scrie, relatarea calda si plina de inteles; articolele par a fi scrise intr-adevar de oameni, nu de roboti. Din acest punct de vedere, cat si cel al graficii ( in special calitatea pozelor si numarul lor) site-ul Cuget Liber este net superior celui de la Telegraf si a multor, multor cotidiene nationale, cred eu. Bravo!