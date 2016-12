Paste cu sos de roşii şi busuioc

Paste cu sos de roșii și busuioc

Ingrediente: 300 g paste, 300 g rosii, 1 ardei iute, 2 catei de usturoi, ulei, busuioc verde, sare, piper.Mod de prepararePaste cu sos de rosii si busuioc este una dintre cele mai simple retete de paste. Pentru a pregati aceasta clasica mancare italiana trebuie sa folositi neaparat busuioc proaspat. Usturoiul se curata, se taie felii subtiri si se caleste in 2-3 linguri cu ulei. Se adauga ardeiul iute taiat rondele si rosiile taiate in cuburi mici. Daca se folosesc rosii chery, acestea se taie in jumatati. Se lasa pe foc 3-4 minute, amestecand usor sau scuturand tigaia.Pastele se fierb in apa cu sare, timp de 8-10 minute. Se scurg de apa si se adauga peste rosii. Se potriveste gustul cu sare, piper, se adauga busuioc verde tocat marunt, se amesteca de cateva ori si se opreste focul