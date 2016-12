Părinţii nu pot divorţa şi de copii...

Părinții nu pot divorța și de copii...

„Avem custodie comună după divorț. Numai că soțul bea mult, vine să-mi ceară copilul peste program, copilul nu vrea. Plus că are perioade când e interesat să rezolvăm problemele copilului, merge la școală, apoi ne uită cu lunile. A divorțat și de mine, și de copil, practic… Mai sunt eu obligată să-i dau copilul pe mână? M-am gândit să-l reclam la Protecția Copilului, dar mi-e frică de el” - ni s-a plâns mama unui băiețel de opt ani, divorțată de aproape trei ani de zile. Dacă ambii părinți exercită au-toritatea părintească asupra copiilor, dar nu locuiesc împreună, potrivit Protecția Copilului, deciziile im-portante în interesul copilului se iau numai cu acordul ambilor părinți.Ce părinte are prioritateȘi, totuși, există situații când unul dintre părinți are prioritate în fața celuilalt, mai exact când, din orice motiv, celălalt părinte nu-și exprimă voința pentru luarea deciziilor care, evident, respectă interesele copilului. În astfel de cazuri, acestea se iau de către părintele cu care copilul locuiește. Chiar și așa, ambii părinți, indiferent dacă exercită sau nu autoritatea părintească, au dreptul să solicite și să primească informații despre propriul copil din partea școlii, a unităților sanitare ori a altor instituții cu care copilul intră în contact. Totul, din cauză că un părinte nu poate renunța, fie și la supărare, la auto-ritatea părintească, dar se poate înțelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești.Motive care anihilează drepturilePotrivit Protecției Copilului, numai instanța are dreptul să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de un singur părinte și numai din motive întemeiate, precum boala psihică, alcoolismul, dependența de droguri, violența, condamnări pentru fapte grave etc.