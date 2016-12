Parcul de la Casa de Cultură, mizeria din centrul Constanţei

Parcul de la Casa de Cultură, mizeria din centrul Constanței

Ca și când nu ar fi suficient că orașul duce o lipsă acută de parcuri și zone verzi, și acelea care există sunt lăsate în voia sorții, spre disperarea constănțenilor, care nu înțeleg cum este posibilă atâta nepăsare din partea primăriei.Constănțenii care au apartamen-te cu vederea spre latura de vest a parcului, dar și cei care și-ar dori să se relaxeze în acest loc s-au săturat de priveliștea jalnică ce li se oferă. Ei cer imperios autorităților locale să desființeze gardul care le-a „mâncat încă o mie de metri pătrați din parc”, loc unde zac „ciorcioboate și mizerii de tot felul”, s-o amenajeze și să o redea cetățenilor orașului.„Locuiesc de mulți ani în această zonă și m-am mutat aici din cauza parcului. Pe vremea aia arăta frumos, nu ca acum, o epavă. Era o plăcere să ies la balcon și să-i admir panorama. Acum, când ies la balcon, ce să văd? Un gard oribil, care acoperă, vorba vine!, toate mizeriile posibile!” – ni s-a plâns un locuitor din zonă, care a preferat anonimatul. „Dacă pentru zona de șantier, unde sper să se finalizeze Catedrala cât mai repede posibil, am înțelegere, ce înțelegere pot să am că o mie de metri pătrați din parcul, și așa mutilat vai mama lui, zac nefolosiți din cauza neglijenței primăriei? Și, ca să fie tacâmul complet, dincolo de gard sunt abandonate tot felul de materiale, lemne, tractorașele celor de la spații verzi, ce vrei și ce nu vrei... Dimi-neața, cei de la curățenia parcului, scot tractorașele din… garaj, apoi le aduc înapoi și tot așa. În ditamai centrul orașului e mai urât ca lațară!” - ne-a spus Dora, o tânără care nu poate acorda niciun fel de circumstanță atenuantă nepăsării autorităților, care face posibilă perpetuarea unei situații atât de „jenante”. „De când s-a pomenit ca un parc din buricul Constanței să fie o magazie în aer liber? Intru în fibrilații când ies în balcon. Am renunțat la sportul ăsta, mă enervează prea tare ce văd. Și ca să fie și mai… cool, de când a dat frigul, cei de la curățenia parcului fac focul în zona îngrădită, că doar nu duc lipsă de lemne, iar flăcările se ridică până la cer. Poate le fac o vizită cei de la Pompieri!” (F. Banu). Platformă de gunoiTratat cu indiferență de autorități, parcul este tratat în aceiași termeni și de persoanele certate cu bunul simț, care, „în semn de răzbunare, aruncă gunoaiele pe lângă zona împrejmuită, ca să fie tacâmul complet. Păi, mai au nas cei din primărie să-i amendeze câtă vreme, la doi pași, zac mizeriile tolerate de ei? (Elena Dab).Oamenii cer autorităților să dezafecteze cât mai grabnic zona și s-o redea parcului. Terenul va fi amenajatȘeful Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, ing. George Coman, ne-a explicat că va face tot ce se poate, astfel încât, în câteva zile, zona cu pricina să fie igienizată și redată circuitului parcului. Mai mult, îi asigură, atât pe locuitorii din zonă, cât și pe constănțenii care doresc să se relaxeze în acest parc, de efortul său de a colabora, atât cu șeful Direcției de Gospodărie Comunală, cât și cu alte direcții din primărie care pot da o mână de ajutor, astfel încât zona să fie eliberată și redată cetățenilor: „Am convenit, în primul rând, să desființăm gardul, apoi să dezafectăm zona de toate utilajele celor care prestează activitate în parc, să le ridicăm, plus mobilierul care aparține bisericii. Fiecare o să-și ia ceea ce îi aparține. Aici e și o celulă trafo de la ENEL, am discutat s-o mute mai spre dreapta, ca să degajăm spațiul verde”.Odată eliberat, terenul urmează să fie arat, amenajat cu bănci etc., așa cum îi stă bine oricărui parc. Rămâne de văzut dacă aceste promisiuni vor fi onorate.