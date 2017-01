Parcă trebuia să avem 300 de parlamentari!“

l Ilie Constantin, ca mic întreprinzător, știe că stă la îndemâna politicienilor să facă schimbările de care au nevoie românii. Speră ca noii parlamentari se vor ocupa să-i încurajeze în special pe investitorii și antreprenorii locali, și apoi pe cei străini. Este unul dintre cei care a votat pentru schimbare: „Eu și oamenii mei am avut enorm de suferit din cauza crizei, să știți că suferințele astea și-au pus amprenta asupra psihicului românilor. La unii s-au micșorat salariile, la alții s-au tăiat cu totul! Vreau să cred că politicul o să schimbe economicul în bine. Dar ceea ce nu înțeleg este de ce, în loc să scadă, numărul parlamentarilor va crește? Parcă trebuia să votăm 300 de parlamentari, nu 500! Nu fac referire neapărat la referendumul românilor, dar mi se pare ciudat ce se întâmplă!”.l Ca lucrătoare în sistemul medical, A. Dumitru speră ca noul guvern să facă în așa fel încât pacienții să nu mai fie nevoiți să vină cu medicamentele de acasă: „Aștept să ne dea și sporurile înapoi, iar, per ansamblu, sănătatea să nu mai fie pe post de Cenușăreasa României, chiar dacă toți spun că adevărata criză, abia de acum începe. Păi dacă ar fi așa, de ce, după alegerile astea, o să avem 500 de parlamentari? Cred că și ăștia, în loc să dea bani la sănătate sau la copiii cu probleme, o să facă o grămadă de cheltuieli pentru propria întreținere. Cred că ne datorează niște explicații și celor care i-au votat, și celor care nu i-au votat!”.Deși românii s-au pronunțat, în 2009, în favoarea reducerii numărului de parlamen-tari, sunt toate șansele ca după aceste ale-geri, din cauza sistemului de vot uninominal, să avem și mai mulți senatori și deputați.Cititorii noștri speră ca în condițiile unei majorități zdrobitoare, această „ciudățenie” să dispară, iar voința românilor cu privire la reducerea numărului de parlamentari, exprimată prin referendum, să fie, în sfârșit, luată în seamă: „Dacă o să regleze toate lucrurile strâmbe, USL o să aibă de câștigat. Sperăm să nu și-o ia în cap că-i iubește prea tare poporul! În plus, să regleze toate legile declarate deja ne-constituționale! Nu-i mai încurcă nimeni să facă treabă, au și pâinea, și cuțitul în mâini!”.