Papagalul şi-a pierdut penajul. Ce-i de făcut?

Papagalul și-a pierdut penajul. Ce-i de făcut?

„Este normal ca, primăvara, papagalul să-și înnoiască penele sau năpârlirea e semn de boală? E pentru prima oară când am un papagal în casă, fetița s-a atașat enorm de el și vreau să fie sănătos. Rog lămuriri prin această rubrică. Cu stimă, Liliana Nicoară”.v v vNăpârlirea papagalilor ar putea fi considerată ceva normal, însă numai până la un punct, ne-a spus medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Cu toate că este un proces destul de întâlnit, totuși, păsările hrănite corespunzător, cu adevărat sănătoase, nu se confruntă cu un proces drastic de cădere a penelor. În schimb, când năpârlirea este severă, păsările părând a fi de-a dreptul jumulite de mâna omului, trebuie acționat, căci este posibil ca acestea să aibă probleme cu ficatul, rinichii sau de natură hormonală etc.Măsuri. În primul rând, stăpânul ar trebui să se confrunte cu un veterinar, pentru a ști ce hrană să-i administreze papagalului căruia îi cad penele. De regulă, hrana trebuie să fie bogată în elemente nutritive de care pasărea are nevoie pentru a depăși cu succes momentul. Totodată, alimentele bogate în proteine, hrana verde, fructele, ouăle, carnea, dar și scosul la aer pot ajuta la încetinirea procesului de năpârlire. În concluzie, printre cauzele năpârlirii, se numără alimentația săracă în aminoacizi, vitamine și substanțe minerale, dar și iluminarea și umiditatea insuficiente și afecțiunile de genul celor enumerate mai sus.Dificultăți. În ceea ce privește tratamentul, lucrurile nu sunt, totuși, atât de simple pe cât ar părea. De exemplu, în cazul canarilor albi sau galbeni, dat fiind faptul că aceștia nu se dau în vânt să bea multă apă, ceea ce înseamnă că nu li se pot administra medicamente solubile, va fi nevoie de tratament injectabil. Or, a acționa corect impune și consul-tarea unui specialist veterinar.