Psihologul te ajută

Până unde poate duce gelozia

Se spune că un pic de gelozie condimentează și întreține relația. „Cutremurele“ între parteneri se produc însă dacă gelozia apare când nu trebuie și în doze care întrec orice măsură.Gelozia este o emoție, pe cât de puternică, pe atât de neplăcută, care se declanșează când partenerul lasă impresia că acordă altcuiva mai multă atenție. Cum poate fi însă delimitat hotarul dintre gelozia… normală și cea exa-gerată? Ce putem face ca partenerul să fie mai puțin chinuit de cumplitul sentiment? De unde își trag seva astfel de porniri? - sunt doar câteva dintre dilemele care frământă atâta lume. Cât de departe poate duce însă gelozia a ținut să ne atragă atenția o tânără, căsătorită de trei ani: „Ar fi prea multe de spus… Am mai avut prieteni geloși, dar la soțul meu e ceva de speriat. A ajuns să-mi numere dumicații la masă, iar dacă mănânc mai puțin, înseamnă că am fost cu altul la restaurant. Altfel, e un băiat să-l pui la rană. Cât o să rezist, nici eu nu mai știu. Poate mă ajută psihologul măcar să înțeleg de ce mă șicanează continuu dacă spune că mă iubește?”.Sursele gelozieiPotrivit psihologului Speranța Băcana, trei ar fi principalele surse ale geloziei. Prima ține de lipsa de încredere nu doar în partener, ci și în propria persoană. Apoi, nevoia de posesivitate extremă și dorința de a fi, oricând și oriunde, pe primul loc în inima partenerului. Psihologul a ținut să puncteze că, mai ales la români, gelozia este susținută cumva și de cultura noastră, în sensul că încă este percepută ca o dovadă de dragoste, căreia musai trebuie să i se tot acorde circumstanțe atenuante. Pe de altă parte, motive de gelozie într-o relație s-ar putea găsi oricând dacă partenerii sunt prea geloși. Atunci când gelosul n-are nicio problemă să-și urmărească partenera, s-o șicaneze continuu, s-o terorizeze cu suspiciunile lui, cum se pare că e și în cazul de față, psihologul apreciază că gelozia nu mai e suportabilă, ea transformându-se pur și simplu într-o boală: „Nu e de mirare de ce astfel de cupluri se ceartă continuu, iar se împacă, iar își promit înțelegere… Din păcate, gelosul exagerat nici măcar nu conștientizează că locul armoniei și liniștii din cuplu este amanetat de un coșmar permanent!”.Efecte inevitabileDin păcate, de oricâtă înțelegere este capabil un om, excesele care mai de care mai ciudate pe care le face partenerul gelos, dar și eforturile disperate ale celuilalt de a evita orice motiv de suspiciune sapă la temelia relației. Totul, din cauză că gelozia nu mai este un… ingredient conjunctural și trecător, ci pur și simplu s-a integrat în viața cuplului.„Chiar dacă se spune că gelozia nu are leac, dacă există voință de a merge mai departe cu căsnicia, e nevoie de consilierea unui specia-list. Un asemenea demers este mai simplu dacă gelosul conștientizează că împinge lucrurile prea departe. Dar sunt cupluri care încearcă, deliberat, să inducă gelozia, pentru a testa sentimentele celuilalt!” - a precizat psihologul, care consideră că partenerul mai puțin gelos trebuie să evite orice comportament, cât de mic sau nevinovatele apropieri față de persoane de sex opus, căci astfel de gesturi vor pune întotdeauna gaz pe foc. Numai o comuni-care sinceră îl va ajuta pe gelosul din motive imaginare să-și dea seama că acest sentiment este ridicol și înjositor. Or, dacă locul comunicării este luat de eternele reproșuri și scandaluri, șansele ca partenerii să găsească o soluție scad.Cât privește tipul de gelozie la care a făcut referire cititoarea noastră, psihologul consideră că este vorba de gelozia de tip invadator (controlează totul, invadează intimitatea celuilalt, merge până acolo încât să măsoare cantitatea de mâncare îngurgitată, reproșează mereu. Chiar este nevoie de sfaturile unui terapeut în astfel de situații.