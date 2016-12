Până când sunt obligaţi părinţii divorţaţi să-şi întreţină copiii

1

exista o cota

obligatorie pentru intretinerea copiilor. Dar nu se refera la nevoile copilului ci la salariul parintelui. Iar asta depinde de situatia parintelui. Am avut un coleg (Dumenzeu sa-l ierte, a murit de tanar) care s-a despartit de nevasta in conditii mai putin amiabile. Pentru a nu plati pensia alimentara (nu era sigur de paternitate) a inceput sa toarne la plozi cu toate femeile ce se nimereau. Si pentru fiecare din ele, s-a stabilit pensie alimentara. (Adica pentru copiii lor.) Gurile rele ziceau ca unii nici nu erau copiii lui. In felul asta, pensia/copil se reduce simtitor. Caci parintele nu poate plati mai mult de30-40% din venit. Dar daca are 5-6 copii, cat inseamna -de fiecare- 40% din 2000 lei? (800 lei impartit la 5.... nu prea ai ce face cu banii aia) Pe de alta parte, daca tatal se recasatorreste si are mai multi copii... automat scade pensia pentru copilul din afara casatoriei... Povestea asta cu pensia alimentara si cuantumul ei este subiectiva. Si va naste -mereu- discutii. Parintele care nu vrea -sau nu poate- plati va gasi mereu metode de a ocoli legea, fara sa pateasca ceva. Femeile care isi exploateaza fostii soti vor reusi mereu, daca e vorba de un om de afaceri... cu venituri substantiale. Legea trebuie regandita... nemaivorbind de faptul ca daca odrasla e minora banii trebuie trecuti in contul copilului, nu dati mamei sa-si ia shmakolina de dat pe fata sau sa se distreze cu altii... Sau unei tutele care sa vegheze la utilizarea banilor pentru copil... Daca odrasla e majora, banii trebuie sa-i ia personal de la tata. Mai sunt si multe situatii hilare, cand femeile nu dau voie tatilor sa-si vada copiii si sa-i ia in week-end la ei, dar pretind bani... etc. Situatia este destul de complicata si nu poate fi rezolvata prin lege, daca unul din parinti (sau ambii) nu vor sa respecte copilul. (Nu Legea, care e kaka-maka pe subiect, copilul trebuie respectat. De ambii parinti.)