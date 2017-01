Păcălită de propriul frate

- În noiembrie 2006, Gilda P., din Constanța, și-a împrumutat fratele cu suma de 1700 Euro, acesta promițându-i că îi va restitui banii în ianuarie 2007 - Având în vedere legăturile de rudenie atât de apropiate și relațiile bune dintre ei până în acel moment, femeia a renunțat la încheierea oricărui act care să ateste împrumutul respectiv - Culmea cinismului este că, deși nu i-a restituit încă banii, propriul frate o amenință cu instanța pentru hărțuire, nerecunoscând că ar fi primit de la sora sa nici măcar un euro - Ulterior, păgubita a aflat că fratele ei se ocupă de cămătărie și că a păcălit mulți oameni simpli, care, din cauza amenințărilor acestuia, se tem să-l dea pe mâna poliției. „Fratele meu a făcut ceva sport la viața lui, se vede după mușchii pe care-i are și pe care se bazează atunci când vrea să intimideze pe cineva. Se înfoaie ca un boxer, de îți piere cheful să mai stai de vorbă cu el, chiar dacă ai motive să-i spui multe vorbe de duh. Dar noi amândoi ne-am împăcat mereu foarte bine. Este pus pe șotii, m-a ajutat cu sfaturi bune când dădeam de greu, ce să vă spun, ne aveam așa cum trebuie să se aibă niște frați adevărați. Soțul meu este navigator și impresia mea este că de când a fost avansat ca secund nu i-a picat bine. Cred că mă invidia că ne-am luat o casă mai bună, o mașină mai bună, nu știu ce să mai zic și eu. N-o să uit niciodată cum a venit la mine, în noiembrie 2006, m-a pupat, apoi mi-a spus că are mare nevoie de 1700 Euro, dacă sunt de acord să-i împrumut, dar să nu știe soțul meu. I-am spus că eu secrete față de soț nu pot să am cu banii, pentru că nu am salariul meu, așa că trebuie să-i spun. În cele din urmă a fost de acord, a luat banii și mi-a jurat că o să mi-i dea în ianuarie 2007. Dar nici până astăzi n-am văzut nici un leu. Eu l-aș mai fi păsuit dacă nu s-ar fi purtat în halul ăsta. Adică, nu mai recunoaște că i-am dat vreun leu și, văzând că tot insist să-mi dea banii, a început să mă amenințe că mă dă el în judecată pentru hărțuire, ca să mă lecuiască. Am doi martori care vor să mă ajute, dar și ei sunt amenințați că vor da dracul dacă mă vor susține. M-am adresat dumneavoastră, în primul rând, pentru a-mi spune dacă pe cale legală pot să-mi recuperez acești bani, dar și pentru a le deschide ochii și altora să nu mai dea bani nimănui fără să facă acte prin notariat. Dacă eu făceam așa, astăzi nu mai eram supărată pe propriul frate. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și vă doresc mult succes în continuare”. Recurgeți la proba cu martori Cei care, la un moment dat, au nevoie să împrumute sau să ofere bani cu împrumut, chiar și unor rude foarte apropiate, consilierul juridic Carmen Dumitru le recomandă să nu ignore procedura legală care i-ar scuti de necazuri de genul celui prezentat mai sus, adică încheierea unui act scris, autentificat prin notariat. Revenind la situația cititorului nostru, acesta se poate prevala de dispozițiile articolului 1.191 din Codul Civil, conform cărora se îngăduie administrarea probei cu martori în situația în care există un început de dovadă scrisă sau dacă între părți există asemenea raporturi de rudenie sau de altă natură, care să fi împiedicat preconstituirea unui act scris. De reținut: dovada împrumuturilor al căror obiect are o valoare ce depășește suma de 250 lei, chiar și pentru depozit voluntar, nu se poate face decât prin act autentic sau prin act sub semnătura privată.