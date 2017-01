Oricine poate… ajunge la Parlamentul European prin „Poşta cetăţeanului“

Oricine poate… ajunge la Parlamentul European prin „Poșta cetățeanului“

Creat în anul 1997, serviciul intitulat „Poșta cetățeanului“ are rolul de a răspunde solicitărilor cetățe-nilor din spațiul comunitar cu referire la toate domeniile de activitate ale Parlamentului European. Scandalurile care îi au ca protagoniști pe parlamentari se țin lanț în România. Probabil aceasta este și cauza datorită căreia această instituție fundamentală continuă să rămână în dizgrația cetățenilor. Damian Zara, 43 ani, este de părere că neimplicarea cetățeanului român în temele europene, dezinteresul față de acestea s-ar datora faptului că, nici înainte, nici după 1 ianuarie 2007, politicienii nu au promovat „la maximum“ temele europene, astfel încât acestea să devină subiecte comune, la ordinea zilei, pentru cetățean. „Dând filmul în urmă, abia acum înțeleg de ce prezența la alegerile europarlamentare a fost așa de slabă. Pur și simplu, oamenii n-au știut cum să facă legătura dintre nevoile lor și ceea ce le poate oferi, concret, Parlamentul European. Nici eu, ca simplu cetățean al UE, nu am idee în ce situații pot lua legătura cu Parlamentul European dacă am un ceva de spus (la parlamentarii noștri oricum nu mai am încredere să mă plâng!). Eu cred că presa trebuie să se implice și mai mult în informarea cetățenilor și în această direcție, căci foarte mulți știu că după integrare au multe portițe spre Uniunea Europeană, dar nu știu cum să le deschidă. Sper să ne informați dumneavoastră sub ce formă putem să contactăm Parlamentul European în probleme importante pentru noi, ca să ne bucurăm și noi de drepturile oricărui cetățean european. Vă mulțumesc cu sinceritate!” v v v Dacă v-ați hotărât să expediați o corespondență pe adresa Parlamentului European, este bine să știți că cetățenii din Uniunea Europeană au la dispoziție adresa electronică intitulată „Poșta cetățeanului“, care le permite să adreseze întrebări, să solicite informații și să înainteze propuneri Parlamentului European, răspunsurile urmând a fi primite într-un timp rezonabil. Cu următoarea condiție: solicitările formulate să țină de domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Dacă întrebarea se referă la un subiect complex, solicitantului i se va răspunde printr-un mesaj electronic, în care este rugat să aștepte răspunsul. Tipul de informații ce pot fi solicitate # Informații despre structura, organizarea și competențele Parlamentului European # activitatea parlamentară (rezoluții, dreptul de petiție, întrebări și intervenții ale parlamentarilor) # legislația în vigoare (dreptul primar și secundar și acorduri internaționale) # poziția Parlamentului European în toate domeniile de competență ale Uniunii Europene. Parlamentul European nu răspunde: scrisorilor care sunt injurioase (la adresa Parlamentului sau a parlamentarilor și altor personalități); scrisorilor care nu au un subiect clar; scrisorilor repetitive (cele care au același expeditor și același subiect, într-o perioadă scurtă de timp); solicitărilor care intră sub incidența „Codului european al bunei conduite administrative”. Unde se expediază solicitarea dumneavoastră? Aveți la dispoziție trei posibilități de contact: 1. Prin poștă, la adresa: Parlamentul European - Poșta cetățeanului, GOL03A012, L-2929 LUXEMBOURG. (Pentru a primi răspuns, va trebui să treceți pe plic numele expeditorului și adresa completă). 2. Prin fax: + (352) 43 00 27 072. 3. Prin internet, folosind formularul disponibil on-line la: https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/



public/citizensMail/secured/cmRequest.do?cmLanguage=ro . Știind că Parlamentul European este cel mai mare parlament democratic din lume, cititorul nostru speră că printr-o informare corectă, cetățenii români vor ști să beneficieze de competențele acestuia.