Oricine poate fi arendaş?

Oricine poate fi arendaș?

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Problema pe care dorește s-o aducă în discuție Virgil Petre se referă nu la cuantumul sumei pe care o are de primit de la arendașul celor patru hectare de teren agricol pe care le deține, ci neprimirea banilor la data prevăzută în contract. Mai mult, cunoaște câțiva arendași aflați în litigiu cu proprietarii terenurilor care nu au nicio pregătire de specialitate: „Chiar așa, oricine poate să ia sute de hectare în arendă? Nu se cer studii agricole? Cred că sunt multe probleme din cauză că nu e omul potrivit la locul potrivit. Un contract e valabil pe viață?”.Pregătirea agricolă, necesarăArendașul este cel ce ia în arendă. Potrivit legii arendării, calitatea de arendaș o poate avea orice persoană fizică, dacă este cetățean român, indiferent dacă are domiciliul în țară sau în străi-nătate, dar care, atenție, trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă, practică agricolă sau un atestat de cunoștințe agricole și să prezinte garanțiile solicitate de arendatori, ne-a explicat expertul în științe juridice, Tiberiu Leciu.De asemenea, poate avea calitatea de arendaș și orice persoană juridică română, cu sediul în România (inclusiv cele cu capital parțial sau integral străin), dar care trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole și să prezinte garanțiile solicitate de arendator.Cine nu poate fi arendaș?Nu pot avea calitatea de arendași funcționarii publici și salariații din conducerile administrative ale regiilor autonome cu profil agricol, ale institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, ale societăților comerciale agricole pe acțiuni și ale altor unități care au în patri-moniu sau în administrare terenuri agricole proprietate de stat.Referitor la durata arendării, aceasta trebuie determinată în contract, dar nu mai mică decât timpul necesar ca arendașul să culeagă fructele.