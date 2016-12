„Or fi bune, dar să ni se dea pe gratis!“

Până în 2012, fiecare român va avea un card național de sănătate, care va cuprinde toate informațiile privind calitatea de asigurat. Costul fiecărui exemplar va fi de aproximativ doi euro, sumă pe care unii asigurați consideră că ar trebui s-o suporte statul. Mai exact, aceste carduri vor conține datele personale ale fiecărui asigurat, diagnosticele, grupa sanguină, RH-ul, calitatea de donator de organe, informații privind tratamente speciale și proteze. Deja în lucru la Imprimeria Națională, cardurile vor fi distribuite începând cu a doua jumătate a acestui an, prin poștă, fiecăruia dintre cei 15 milioane de asigurați din România cu vârsta peste 18 ani. Pe de altă parte, persoanele care nu sunt asigurate se întreabă care va fi situația lor, atâta vreme cât nu vor avea acel card în buzunar? l Ana Preda (43 ani) admite că după ce se va implementa sistemul, se vor elimina drumurile la Casa de Asigurări de Sănătate, pe care cetățenii sunt obligați să le facă ori de câte ori au nevoie de o adeverință care să ateste plata contribuției la asigurările de sănătate: „Anul trecut am simțit pe pielea mea ce înseamnă să faci analize, radiografii, tot felul de investigații medicale. Oriunde mergeam, și la medicul de familie, și la policlinica unde trebuia să fac radiografia, dar oriunde, mi se cerea adeverință de la locul de muncă precum că sunt cu plata asigurărilor de sănătate la zi. Problema nu era adeverința, ci obligația ca ea să fie eliberată chiar în ziua respectivă. Admit că acest card e bun, dar teamă îmi e să nu se facă matrapazlâcuri, toate datele sunt pe calculator. Un informatician spunea la televizor că orice parolă poate fi spartă. Te poți trezi cu cine știe ce datorii la CJAS, așa cum s-a întâmplat și pe la bănci. Plus de asta, cei doi euro trebuie să fie un bonus pentru asigurați, la câte medicamente își cumpără din banii lor!“. l „Părerea mea e că trebuie să se găsească o soluție și pentru cei neasigurați care n-au dreptul primească acest card” (Simona Zidaru). l „E perfect, să se dea carduri de sănătate. Măcar oamenii o să știe dacă firma virează dările la sănătate unde și când trebuie. Problema e că sunt prea sumpe. Eu zic să fie date gratis celor care plătesc asigurări. Ca să fim oarecum chit, că doar se știe prea bine câți bani scoate din buzunar un bolnav, cu toată asigurarea lui!” (Mara Anagnoste, 41 ani) l „Cei care sunt împotriva cardului de sănătate nu știu ce vorbesc. Ei cunosc de ce țările mai civilizate din lume au acest sistem de foarte mulți ani? Prețul ar fi problema, iar acești doi euro, corect ar fi să-i suporte Ministerul Sănătății, că tot se zgârcește la rețete compensate și gratuite!” (Dana Țarălungă, 48 ani). l „La noi e mare teamă că sistemele informatice pică imediat, că datele personale o să ajungă pe mâna infractorilor, la încredere trebuie lucrat! - Ana Licoară, 38 ani. l „Am înțeles că vom primi cardul de sănătate și trebuie să plătim doi euro. De ce la pensionarii care au plătit asigurările toată viața și le plătesc și acum se mai iau bani și pentru cartonașul ăsta? Măcar atât să facă pomană, eu am plătit 33 de ani asigurări și, mai nou, plătesc sănătatea cu 5,5 la sută din pensie pe lună. Să plătească cardurile din banii care ni-i opresc! Nu de alta, dar am auzit că toate înregistrările o să se facă tot pe banii noștri, și RH-ul, și celelalte. O să ne întoarcem la felceri, ca pe vremuri!” (Ion Dumitrescu). Oamenii sunt speriați și de ideea cardului cu cip. Autoritățile ne asigură, însă, că nimeni nu va fi urmărit, dar este nevoie de cip pentru securitatea datelor stocate.