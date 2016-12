Oprirea căldurii de la subsol, la cheremul locatarilor?

Pe motiv că nu mai este ger afară, sunt „răi de căldură“, iar RADET nu sincronizează „niciodată“ cantitatea de agent termic livratăcu temperaturile externe, unii locatari închid cu de la sine putere căldura de la subsolul blocului, spre disperarea familiilor cu copii și bătrâni.Nimeni nu contestă, lunile acestei ierni le-au adus constănțenilor costuri uriașe la întreținere, urmarea dublării prețului gigacaloriei și a accesului limitat la subvenții, dar și a gerului cumplit. „Pot să vă spun cu mâna pe inimă că familia mea a intrat în faliment, la trei camere am plătit și 800 de lei întreținerea. A trebuit să vând câte ceva ca s-o scot la capăt. Dar chiar și așa, nu mi-aș permite niciodată să cobor la subsol și să închid vana de căldură când am eu chef, ca să facem eco-nomie și automat să plătesc și eu mai puțin! Sunt copii, bătrâni și oameni bolnavi într-un bloc, nu poți să-i lași în frig!” (Tatiana Turcu). „Mi-am asumat viața la bloc, trebuie să mă supun la niște reguli. Nici într-o familie nu face fiecare ce vrea, darămite într-o asociație! Ei, aflați că sunt și locatari cu mult tupeu, care, pe motiv că s-a mai încălzit afară și, pe deasupra, sunt și răi de căldură (e adevărat că nu mai e așa ger, dar nici cald nu se poate spune că este!), și-au făcut obiceiul să închidă vana de la subsolul blocului fără să anunțe pe nimeni. La început am crezut că e vorba de vreo avarie, președintele de bloc a chemat echipă să remedieze, însă a avut surpriza să vadă că era robinetul închis” (Cristina Apostol). „Toată lumea știe că RADET pompează în draci, indiferent dacă afară sunt minus sau plus zece grade. Anul trecut m-am plâns personal la ei, dar mi s-a spus că erau zone care se plângeau de căldură, n-au cum să-i împace pe toți. Totuși, mi se pare cam devreme să invoci acest motiv, e încă frig afară. De aceea nu sunt de acord cu locatarii care închid vana de la subsol ca să plătim mai puțin. M-am luat de un vecin, care mi-a răspuns că și el este la fel de proprietar ca și mine. Când l-am întrebat ce părere ar avea dacă eu o să le opresc apa la toți, a dat în bâlbâială. Îi pedepsește în vreun fel legea asociațiilor de locatari pe cei care iau decizii de capul lor?“.Închiderea vanei aduce economiiIng. Nicolae Stan, șeful Compartimentului Tehnic din cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a confirmat că închiderea vanei de la subsol reduce semnificativ costurile cu căldura. De exem-plu, după șase ore de stopare a agentului termic, costurile căldurii pe ziua respectivă ar putea scădea cu circa 30 la sută. Însă o asemenea decizie nu se ia în nume personal, ci doar cu acordul proprietarilor. Procedeul este simplu, nu afectează instalațiile comune și constă în închiderea căldurii de la robinetul general, de obicei pe tur, ca să rămână sub presiune pe retur, câte ore doresc proprietarii.Asociația e suverană!Costurile cu încălzirea ar putea scăpa de sub control dacă nu apelăm la o serie de trucuri, este de părere și Doina Levaci. Ca președintă de asociație cu ștate vechi, recunoaște că închiderea căldurii de la subsol este o practică veche, folosită mai ales toamna și primăvara, când vremea se mai încălzește. Aceasta duce la conflicte doar când se acționează în nume propriu: „Nu poți tu locatar să decizi în numele tuturor, indiferent de motiv! Nu-ți dau voie nici bunul simț, nici legea. Am avut cazuri când mi s-a cerut să an-gajez un paznic să păzească vanele de la subsol pe timp de noapte, până acolo s-a ajuns…”. Așadar, dacă locatarii semnează un acord, nu neapărat în cadrul unei adunări generale, se pot închide și coloanele de pe casa scării, și robinetul de căldură de la subsol, însă numai cu respectarea unui program stabilit împreună: „Dacă e să ne luăm după lege, locatarii nu au voie să aducă, prin niciun mijloc, prejudicii celorlalți proprietari, iar dacă o fac, sunt pasibili de sancțiuni”.