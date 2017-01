Deși există suficient loc liber în spatele blocurilor din zonă

Onor „grijii” primăriei, o platformă de gunoi... răsare sub geamurile locatarilor!

Zilele trecute, o echipă de muncitori a început să lucreze de zor la construirea unei platforme de gunoi în Faleză Nord. Locatarii din zonă sunt extrem de nemulțumiți față de această decizie a primăriei, datorită căreia vor avea, zilnic, „plăcerea”... să contemple o imagine care a început să le dea frisoane. Ei speră că după apariția acestor rânduri, edilii vor renunța la acest proiect și vor „transfera” amplasamentul platformei pe terenul liber din spatele blocurilor din zonă. „Cu orice chip, împotriva oamenilor?” „În zona Faleză Nord, la fostul capăt de linie al tramvaiului 102, exact în locul unde întorcea înainte acest tramvai, lângă mare, era un spațiu verde. Au venit, au desființat linia de tramvai, au făcut parcare, iar pe trotuar, chiar în fața blocurilor, se construiește o platformă de gunoi. Este strigător la cer cum este posibil să ni se facă un asemenea… cadou, atâta vreme cât a rămas destul loc liber în spatele blocurilor, după ce au fost demolate garajele! Este peste puterile noastre să înțelegem de ce trebuie să avem gunoaiele tot timpul sub nas, din moment ce există alternativă mai bună? Chiar nu mai contăm de nici un fel în orașul ăsta? Oare mai-marilor din primărie le-ar conveni să aibă gunoiul în… prim-plan? De ce trebuie să se facă totul împotriva noastră? Pe noi nu trebuia să ne întrebe nimeni dacă suntem de acord? Noi suntem buni doar ca să plătim tot felul de taxe? Cineva de la dispeceratul primăriei mi-a spus că plătim taxele pentru confortul nostru. Uitați-vă și dumneavoastră ce mostre de confort ni se oferă?” – ne-a spus, teribil de indignată, A. Ionescu, o locatară din zonă. „Asta da perspectivă să ai mizeria sub geam!” „Fiică-mi i-au trântit o benzinărie sub geamuri, în Tomis Nord, iar nouă ne bagă ghena sub nas! Să tot trăiești la oraș! Dacă nu exista alt loc disponibil, am fi înțeles, că doar nu suntem animale, trebuia să avem și noi un loc special pentru gunoi. De ce trebuie să fim batjocoriți în halul ăsta, sincer? Eu sunt sigură că domnul primar nu știe ce se întâmplă și de aceea îl rugăm din suflet să intervină și să se oprească lucrarea. Nu știu ce spune legea, dar nu este uman ce se întâmplă!” – ne-a spus un alt locatar, care preferă anoni-matul „de frica urmărilor, am mai pățit-o eu!”. 15 metri distanță față de ferestre! Amplasarea depozitelor, spații-lor și a recipienților pentru colec-tarea deșeurilor trebuie să se facă la distanța de minimum 15 metri față de cea mai apropiată fereastră. Acestea sunt prevederile Ordinului Ministrului Sănătății din 1997 - ne-a explicat Katiușa Tompoș, din cadrul Agenției de Protecția Mediului Constanța, care a subliniat că toate aceste spații de depozitare trebuie să aibă avize și din partea Agenției de Mediu: „Mai mult, pentru orice lucrare, fie că are sau nu legătură cu mediul, Ordonanța de Guvern nr. 214 din 2008, care a început să-și producă efectele de pe data 16 februarie 2009, obligă ca toate documentele să ajungă și la noi. Numai săptămâna asta am dat aviz pentru 24 de platforme de gunoi în municipiul Constanța”. Indiferent de ceea ce prevăd actele normative, având în vedere că există posibilitatea ca platforma de gunoi să fie amplasată într-un loc mai potrivit, locatarii din acest perimetru al orașului îl roagă personal pe domnul primar „să analizeze omenește această situație” și să țină cont de sugestiile lor. Primăria… se dă la fund, ca de obicei! Am încercat să obținem un punct de vedere în legătură cu această situație și din partea Serviciului de Igienă Publică din cadrul Primăriei Constanța. „Colegii sunt pe teren, reveniți!!”; „Eu nu știu nimic! Bună ziua!” – acestea au fost răspunsurile… servite pe nerăsuflate la nenumăratele noastre apeluri. Vă lăsăm pe dumneavoastră să comentați toate aceste aspecte, dragi cititori!