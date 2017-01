Şomerii au dreptul la indemnizaţia de maternitate

Șomerii au dreptul la indemnizația de maternitate

„Am fost angajată și am lucrat trei ani și nouă luni fără nici o întrerupere sau concediu medical la o firmă, cu contract de muncă, până la 1 decembrie 2008. Din cauza crizei, șeful ne-a explicat că va trebui să intrăm în șomaj o parte dintre noi, pe rând, până când lucrurile o să se mai așeze. Eu, fiind însărcinată și cu o sarcină problematică am cerut să intru în primul lot de șomeri. În prezent, primesc ajutor de șomaj. Dacă totul va fi bine, urmează să nasc la sfârșitul lunii februarie. Soțul meu lucrează în străină-tate, iar eu mă deplasez foarte greu din cauza sarcinii. Am încercat să aflu ceea ce mă interesează de pe strada Decebal, dar era aglomerație la Direcția de Muncă și n-am putut să stau la coadă. Știu că legea a fost modificată în ultimul timp, de aceea m-am gândit să vă rog pe dumneavoastră să-mi dați niște lămuriri: l în situația mea, o să mai am dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului? l dacă o să am acest drept, ce acte trebuie să pregătesc pentru ca să-mi pun la punct dosarul de pe acum? l din ce motive îți ia legea acest drept? Vă mulțumesc din suflet pentru atenția acordată” - D. Manea, 26 ani. v v v Mariana Fătu, purtător de cuvânt al Agenției Sociale pentru Prestații Sociale Constanța, ne-a explicat că pentru a primi indemnizația de creștere a copilului, potrivit legislației actuale, este necesar ca în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului să fi realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit (salariul, plus indemnizația de șomaj). Ceea ce înseamnă că în cele 12 luni este inclusă și perioada de șomaj. Actele necesare Pentru a intra în posesia acestei indemnizații, va trebui ca în a 43-a zi după nașterea copilului să vă prezentați la primăria de domiciliu, în vederea depunerii documentației necesare. Dosarul va trebui să conțină următoarele documente: l adeverință de la Oficiul de șomaj și de la ultimul loc de muncă l actul de identitate și, după caz, livretul de familie l certificatul de naștere al copilului l certificatul de handicap al copilului (dacă este cazul) l declarație pe proprie răspundere că persoana care cere indemnizația nu beneficiază deja de indemnizația de maternitate l declarație că celălalt părinte nu primește această indemnizație l declarația celui care cere indemnizația că se ocupă de îngrijirea și creșterea copilului și că acesta nu este încredințat spre îngrijire altei persoane sau că nu este dat în plasament l dovada celui care cere indemnizația că este în concediu pentru creșterea copilului l adeverință eliberată de autorități ori de angajator că persoana care cere indemnizația a plătit contribuțiile sociale în ultimele 12 luni anterioare nașterii. Suspendarea indemnizației Indemnizația de maternitate se suspendă: l în momentul în care beneficiarul își reia activitatea el trebuie să informeze, în termen de cinci zile, atât Agenția Socială pentru Prestații Sociale Constanța (cu sediul în strada Decebal, nr. 13 C, la ghișeul Alocații, situat la parter), cât și primăria, pentru întocmirea dosarului de stimulent l în cazul în care copilul a depășit doi ani (sau trei ani în cazul unui copil cu handicap) l beneficiarul este decăzut din drepturile părintești sau este îndepărtat de la exercitarea tutelei l beneficiarul execută o pedeapsă cu privare de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile lcopilul este abandonat sau este internat într-o instituție de ocrotire.