SEMNALE

Oieri „cu tupeu maxim“!

Turme de sute de oi, având ca… antemergători zeci de câini fără dârlog, pasc nestingherite în pădurea Crângu (Ion Corvin). Șeful Ocolului Silvic Băneasa susține că pășunatul în pădure este un lucru comun în zonă din cauza legislației mult prea blânde. Contrar celor ce se petrec în celelalte țări ale Uniunii Europene, în spa-țiul rural dobrogean, pășunatul animalelor în unele zone interzise pare scăpat de sub control. Cel puțin aceasta este „observația” pe care au „îndrăznit” s-o facă mai mulți cititori ai ziarului nostru, neputincioși în fața tupeului fără margini al oierilor care au dat iama în pădurea Crângu, aflată în administrarea Ocolului Silvic Băneasa. l „Am văzut mulți oameni cu tupeu în viață, însă ceea ce se întâmplă în pădurea Crângu din zona Ion Corvin e peste orice limită. Turme de până la 300 de oi, mânate de 30 - 40 de câini fără dârlog, au dat iama în frumusețe de pădure și pasc fără să fie deranjate de vreun pădurar. Pe de altă parte, câinii au dat iama la fazani, iepuri și ce vietate mai mișcă pe acolo, iar oierii n-au nici o jenă, ca și când pădurea ar fi a lor. M-am gândit să vă semnalez acest lucru pentru că am și eu un pic de pădure la Bacău, însă acolo n-ai să vezi așa ceva! Nimeni nu-și permite să ducă oile la pășunat în pădure, dar nici pădurarii nu-și permit să nu supravegheze non-stop pădurile!” – ne-a spus un cititor care a insistat să-i păstrăm anonimatul, de teama unor răzbunări. l „Eu am circulat prin Europa și am fost impresionat de câtă ordine am văzut: pajiști bine întreținute și clar delimitate, prin garduri, de păduri, de terenurile arabile, de ape, tocmai pentru ca să se evite discuțiile și plata unor pagube produse de animalele scăpate de sub control. Ceea ce am văzut la pădurea Crângu mi se pare deplorabil și greu de înțeles! Oare cei care permit pășunatul haotic nu au mustrări de conștiință?” (A. A., 51 ani). S-au dat sute de amenzi și tot degeaba! Șeful Ocolului Silvic Băneasa, Adrian Vintilă, consideră că astfel de abuzuri din partea oierilor cu tupeu sunt posibile și, mai rău, persistă. Totul, din cauza legislației mult prea blânde privind pășunatul în zonele interzise. Mai mult, ne-a confirmat că pășunatul în pădure (chiar dacă nu la o scară atât de mare!) este un lucru comun în zonă. Însă, potrivit legii, tot ceea ce Ocolul Silvic, în calitate de administrator al pădurii Crângu, poate face este să-i amendeze pe contravenienți. Deși, teoretic, amenzile sunt usturătoare (între 1000 și 3000 lei), practic ele nu descurajează fenomenul, pentru că nimeni nu se înghesuie să le plătească: „Avem probleme în sensul că nu se plătesc amenzile și nimeni nu-i trage la răspundere. Avem pădurari pentru fiecare trup de pădure, iar oamenii își fac treaba, chiar dacă cititorii dum-neavoastră spun că nu i-au văzut”. Înăsprirea legislației Șeful Ocolului Silvic Băneasa ne-a explicat că, potrivit legii, pășunatul în pădure este considerat contravenție și se sancționează cu amendă. Abia atunci când se lasă cu pagube - care și ele trebuie să depășească o anumită valoare: („Mai avem cazuri la vaci, care distrug lăstarii, dar dacă paguba nu depășește o anumită valoare, iar nu se transformă în penal!”), contravențiile devin infracțiuni, iar persoanelor care le săvârșesc li se întocmesc dosare penale. Având în vedere că, deși amendați, oierii continuă să-și aducă animalele să pășuneze în pădure, Adrian Vintilă este de părere că atâta vreme cât legea nu va fi mai dură, fenomenul nu va putea fi stopat, oricât de mult s-ar dori: „Să se transforme amenzile în zile de închisoare sau măcar în muncă în folosul comunității și tot ar fi mai mult decât este acum!”.