Odinioară, etalon al Constanţei! Acum, o cloacă! (GALERIE FOTO)

6

TINTA noastra

Dragi constanteni, noi nu ne-am fixat o TINTA in bazinul vostru de natatie.Numai broastele si mormolocii TINTESC in balta Badea Cartan.TINTA noastra este sa castigam alegerile locale.Noi ne-am propus sa TINTIM in toate posturile de consilieri locali,in bugetul primariei,in portofelul vostru si bineinteles ca am fixat o TINTA si in scaunul de primar.Mai avem putin timp pana la alegeri.Va rog sa TINTITI in palaria mea de arcas rosu.