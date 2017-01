Psihologul te ajută

Obsedată de talia mamei sale

Până la un punct, Adela M. (39 ani) ar fi înțeles de ce aproape toate femeile sunt obsedate de talia lor. Este o persoană optimistă, s-a declarat întotdeauna mulțumită de felul cum arată, chiar dacă nu a avut niciodată o talie de viespe. Problemele au început să apară de când fiica ei, în vârstă de 14 ani, este din ce în ce mai obsedată de formele planturoase ale mamei sale. „Ani de zile, fetiței mele nu i-a păsat cum arăt. Nu părea interesată cum mă îmbrac, cât de slabă sau de grasă sunt. Necazurile au pornit de la aluziile răutăcioase ale colegilor care mă cunosc. Ei merg pe ideea că dacă fiica mea seamănă foarte bine la chip cu mine o paște și pe ea obezitatea, mai ales că și mama mea este cam grasă, deci ar fi ceva ereditar. Prima dată când mi s-a plâns cum o tachinează prietenii am simțit cum cade casa pe mine. Nu mă mai lăsa să merg la ședințele cu părinții și nu accepta să ieșim amândouă la cumpărături, cum făceam până atunci. Pur și simplu îi era rușine cu mine. De dragul ei m-am dus la o croitoreasă bună și am rugat-o să-mi facă niște haine care să-mi ascundă șunculițele, dar ea tot n-a fost mulțumită. Apoi am început să țin tot felul de regimuri de slăbire, dar n-a mers cine știe ce. Suntem amândouă nervoase și am schimbat până acum trei cântare. Săptămâna trecută a venit la mine cu o revistă în care scria că vedetele își scot ultimele coaste special ca să aibă talia mai suplă. Nu știu ce să fac, numai să rezolv problema asta a fetei mele, că pe mine chiar nu mă deranjează că sunt mai grăsuță. Este cazul să merg la doctor, chiar dacă nu mă doare nimic și nu obosesc la efort? Știți dumneavoastră vreun regim de slăbire mai bun? V-aș ruga frumos să mă ajutați cu niște sfaturi!”. Regimurile nu sunt soluția universală Lucrurile nu sunt atât de simple în acest caz, iar psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că în ziua de azi, medicii – mai ales aceia care fac parte din noua generație de nutriționiști - se gândesc de două ori înainte de a recomanda unui pacient o cură de slăbire. „De ce? Este nevoie ca obezitatea să fie analizată cu maximă atenție, pentru a fi identificate cauzele ei profunde, care sunt aproape întotdeauna psihice. Numai obezii androizi, adică cei grași în partea de sus a corpului sunt, în general, luați în serios de specialiști pentru un tratament medical de urgență, pentru că suprasarcina ponderală androidă este un factor puternic de risc pentru următoarele boli: diabet, hipertensiune, gută, ateroscleroză, calculi renali etc. Am consiliat multe persoane obeze, de aceea, sfatul meu este ca acestea să evite, pe cât posibil, crizele și să păstreze legătura cu nutriționiștii calificați, dar și cu psihologii”. Mediul influențează serios obezitatea Mai mult, psihologul a precizat că știe de la experții în domeniu că obezitatea apare și din cauze genetice, dar că genele nu condamnă destinul unui om la obezitate pe toată durata vieții, pentru că mediul are puternice influențe asupra obezității sau apariției acesteia. Mesajul ei către femeile, sau chiar bărbații, care se luptă cu kilogramele în exces este unul clar: „Nu o faceți după ureche, pentru că s-ar putea să vă coste mult la capitolul sănătate!“.