Obligaţii la înstrăinarea apartamentului

Obligații la înstrăinarea apartamentului

„Am vândut un apartament, însă notarul a uitat să-mi ceară adeverință de la asociație precum că sunt la zi cu întreținerea, nici eu n-am știut că se cere așa ceva. Cumpărătorul vrea să rupem contractul pentru că am restanțe de 1.800 lei, despre care, e adevărat, nu i-am spus, știam că am vreo 300 lei datorie, nu mai mult. I-am spus că o să-i dau bani în rate, dar nu e de acord. L. Amariei”. Proprietarii care își înstrăinează apartamentele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt obligați ca la întocmirea for-melor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contri- buție la cheltuielile asociației de proprietari. În plus, potrivit notarului Elena Ionescu, este obligația notarilor publici să nu autentifice actele de înstrăinare dacă nu li s-a prezentat o adeverință din partea asociației, care să reprezinte do-vada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației, eliberată în original, semnată de președinte și administrator, cu ștampila asociației. Dacă nu se respectă aceste obligații, orice act de înstrăinare a proprietății devine nul de drept. De asemenea, dacă în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedică, se opun cu bună știință și sub orice formă, pentru folosirea normală a clădirii de locuit, aducând prejudicii celor-lalți proprietari sau chiriași, pro-prietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanței să hotărască măsurile pentru folo-sirea normală a clădirii, precum și plata daunelor.