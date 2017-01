Obligat să suporte şi reverificarea autoturismului

După ce a plătit o dată revizia tehnică periodică

Obligat să suporte și reverificarea autoturismului

Proprietarul mașinii susține că deși OPC i-a dat dreptate, firma de service nu i-a restituit încă suma încasată în plus din culpa angajaților săi "Subsemnatul Poiană M. Ioan, domiciliat în Constanța, strada Oleg Danovschi nr. 38, bloc BM1, vă rog să mă ajutați să fiu despăgubit cu suma de 80 RON de către Auto Sud Constanța, din următoarele motive: în zilele de 16 și 17 ianuarie a.c., mi s-a efectuat revizia tehnică periodică la autoturismului personal, iar în urma inspecției tehnice efectuate de aceeași societate, în data de 17 ianuarie a.c., mi s-a înmânat un proces-verbal de constatare, în care se specifica faptul că sunt defecțiuni la sistemul de frânare, iar gazele conțin noxe. Solicitând lămuriri domnului inginer Ciobanu, șeful societății, acesta a ridicat din umeri, spunându-mi că nu este treaba lui. Da, n-ar fi fost treaba lui dacă efectuam revizia în altă parte. Apoi, mecanicul care a lucrat la mașină mi-a dat câteva indicații, le-am respectat, iar a doua zi am făcut reverificarea tehnică și a trebuit să mai achit 30 RON pentru reverificare, 30 RON pentru spălarea motorului și 20 RON, contravaloarea unui litru de ulei de motor." OPC i-a dat dreptate Nemulțumit că nimeni nu părea dispus să-i restituie suma de 80 RON, Ioan Poiană a depus o reclamație la OPC Constanța, care, cu adresa nr. 915/06.02.2008, a confirmat că reclamația sa este întemeiată, motiv pentru care a întocmit firmei de service proces-verbal de constatare a contravenției. Luptă pentru un principiu Încurajat de răspunsul OJPC, I.P. a mai solicitat o dată conducerii service-ului restituirea celor 80 RON. Deși suma nu este foarte mare, el ne-a mărturisit că luptă pentru un principiu: “Mi s-a spus să merg în altă zi, dar eu nu-mi permit să mă tot învoiesc de la serviciu. De aceea, am solicitat să mi se trimită banii prin poștă, dar am fost luat peste picior. Eu cred că, în calitate de cetățeni europeni, avem și noi dreptul la respect din partea furnizorilor de servicii așa cum au și ceilalți cetățeni din spațiul comunitar”. „O să-i trimitem banii prin poștă!” Președintele societății Auto Sud Constanța, Ing. Vasile Ciobanu, susține că totul a pornit de la faptul că I. Poiană nu a revenit, în ziua programată, să-și primească banii cuveniți: „Când a venit prima dată la mine să-i dau banii, nu-i aveam. I-am spus să revină într-o altă zi, dar n-a făcut-o. Era nevoie să vină personal, ca să semneze procesul verbal și să menționeze că nu mai are alte pretenții. Dar acum o să-i trimit banii prin poștă, ca să nu mai fie discuții”.