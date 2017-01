Semnale

„O să vă închid pe amândouă la Palazu!“

Cu toate că refuză să-și ajute sora neputincioasă, ridică pretenții la moștenirea averii acesteia, amenințând-o pe cea care o îngrijește în prezent că ar profita de senilitatea rudei sale. „Mă aflu în următoarea situație: cea mai bună prietenă a mamei mele nu are copii, dar are un frate și doi nepoți. Au fost în relații foarte bune până în momentul în care tuși Ica (așa îi spun eu) nu s-a mai lăsat tocată de bani de fratele ei. Atunci omul i-a întors spatele și nu l-a mai interesat cum se descurcă, cu toate că știa bine că are cancer. Cât timp mama era în putere, o ajuta. Acum nici mama nu mai poate, însă eu le-am luat la mine pe amândouă și am grijă de ele. Nu am suflet s-o las pe cea mai bună prietenă a mamei, la greu, a nimănui. Problema pentru care apelez la dumneavoastră este că tuși Ica vrea să-mi lase mie apartamentul cu două camere pe care îl are. Nu a crezut că e cazul să facă un secret din asta, a vorbit și cu alții despre gândurile ei și nu am de ce s-o acuz pentru asta. A aflat și fratele ei, care m-a amenințat că dacă mă bag în averea soră-sii o să vină cu un psihiatru și o să demonstreze că e senilă și eu profit de asta și o să ajung la pușcărie pentru înșelăciune. Când i-am spus că ar trebui ca mai întâi să aibă grijă de dânsa și după aia să aibă pretenții la avere, mi-a zis chiar așa: «O să vă închid pe amândouă la Palazu!»” – ni s-a plâns, teribil de indignată, Ileana V. Pasa (36 ani). Speriată de agresivitatea bărbatului, care continuă să le amenințe, în schimb refuză să-și ajute în vreun fel sora suferindă, tânăra ar dori să afle dacă în situația încetării subite din viață a bătrânei, i-ar putea moșteni bunurile, dovedind cu martori că a îngrijit-o ani de zile? Face preciza-rea că în momentul de față, între cele două nu există nicio înțelegere legalizată privind moștenirea, pentru că nu s-au hotărât asupra celei mai convenabile formule. Temerea ei este că în lipsa unui document, la moștenire ar putea veni fratele și nepoții, chiar dacă bătrâna nu este de acord ca ei s-o moștenească. „Vă mulțumesc din suflet dacă puteți să mă lămuriți și pe mine cum e mai bine să procedez în acest caz delicat, unde amenințările cu psihiatrul nu mai încetează. Costurile notariale sunt mari în toate situațiile? Dar un testament ar fi în avantajul meu?” v v v Temerile dumneavoastră sunt justificate, întrucât potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, în situația decesului persoanei pe care o îngrijiți, neavând calitatea legală de succesor, nu veți beneficia de nimic de pe urma acesteia. Cu alte cuvinte, așa cum stau lucrurile în momentul de față, este dreptul moștenitorilor legali să împartă toată averea rudei lor. Sfatul juristului este să faceți un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere, respectând întocmai formalitățile prevăzute de lege. În ceea ce privește testamentul, acesta nu este o soluție convenabilă, întrucât ar putea fi oricând atacat în instanță de moștenitorii rezervatari, indiferent de forma în care el va fi încheiat. Și o recomandare care v-ar scuti de multe neplăceri: când vă veți hotărî să mergeți la notar pentru a perfecta actele, să îi prezentați și un certificat de la un medic psihiatru, document care să ateste că persoana îngrijită de dumneavoastră este în deplinătatea facultăților mintale. Procedând astfel, fratele bătrânei nu va mai avea motive să atace în instanță decizia surorii sale pe motiv că ar fi fost senilă în momentul semnării tranzacției respective.