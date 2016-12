O „portiţă“ către o pensie mai mare

O „portiță“ către o pensie mai mare

În condițiile în care, în România, pensiile sunt foarte mici în com-parație cu alte state europene, s-a ajuns în situația în care până și un leu în plus contează pentru foarte mulți pensionari.Pe de altă parte, atâta vreme cât există două pensii într-o familie, chiar dacă sunt mai mici, dificultățile financiare sunt depășite mai ușor. Același lucru se întâmplă și când unul dintre soți are o pensie mai mare. Situațiile devin dramatice pentru majoritatea pensionarilor care își pierd partenerul de viață și, în afara traumei sufletești, se văd nevoiți să facă față cheltuielilor zilnice dintr-o singură pensie, și aceea destul de mică.Asupra unei situații de acest gen a dorit să atragă atenția, astăzi, o cititoare: „Soțul a avut o pensie frumoasă, eu am aproape 800 de lei, după 34 de ani de muncă. Din pensiile noastre am putut să ne ajutăm și copiii, și nepoțeii, plus că ne-am descurcat și noi decent. Soțul mi-a murit în octombrie 2013, iar de atunci a început dezastrul. Am ceva bani puși de-o parte, dar îi las pentru înmormântare. Am văzut cât costă la decesul soțului și sunt tare descurajată. Cred că ar trebui modificate obiceiurile astea, multe sunt de fațadă. Pentru altceva v-am deranjat, însă, astăzi: am auzit că pot să fac schimb cu pensia soțului, că o portiță din lege permite așa ceva. M-am gândit că la ziar se știu legile astea. În speranța unei lămuriri, vă doresc multă sănătate”.„Eu am rămas acasă, cu copiii, și după 30 de ani de muncă, am 723 lei pensie. Soțul a apucat să lucreze în Spania aproape nouă ani și i-a ieșit o pensie de peste 500 de euro numai de-acolo. Numai că soțul a murit recent, iar eu mă chinui cu o pensie de toată jena. O cunoștință mi-a spus să renunț la pensia mea și să cer pensie după soț, posibil să câștig mai mult. Ce trebuie să fac?” – ne-a întrebat A. Marina, care speră ca măcar copiii ei să aibă pensiile „pe care spaniolii le dau oamenilor, nu știu ei cum fac!”v v vAm rugat-o pe Kristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, să ne explice dacă există vreo „portiță” care să permită soțului supraviețuitor să aleagă între pensia lui și cea a soțului decedat, în cazul în care între aceste venituri există diferențe. Suntem în măsură să le dăm vești bune celor aflați în asemenea situații, întrucât ni s-a confirmat că legea permite această opțiune, în sensul că soțul supraviețuitor (care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat) are liber să opteze pentru pensia cea mai mare.Referitor la valoarea pensiei de urmaș, soțul supraviețuitor nu va putea primi în întregime pensia soțului decedat, însă la 50 la sută din valoarea acesteia are dreptul. Evident, cu condiția ca acest procent să însemne un venit lunar mai mare decât propria pensie, altfel nu s-ar justifica demersul. De asemenea, trebuie știut că cele două pensii nu pot fi cumulate.De precizat că solicitarea pentru pensia de urmaș, împreună cu actele doveditoare (cupon de pensie proprie și cupon pensie decedat; declarație că nu s-a recăsătorit după moartea soțului; act de identitate, certificat de naștere și de căsătorie) se depun la Casa Judeană de Pensii, mai exact la ghișeul nr. 4.Trecerea de la pensia proprie la cea de urmaș se face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii de opțiune, deci data depunerii este foarte importantă.