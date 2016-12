O mâţă obraznică se poate disciplina?

Veterinarul pe recepție

O mâță obraznică se poate disciplina?

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Pisica mi-a stricat o grămadă de lucruri din casă. Nu știu cum s-o potolesc, să nu se mai cațere peste tot. Mă poate ajuta veterinarul cu niște sfaturi? Cu mulțumiri, Daria Voicu“.v v vMedicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a explicat că tocirea ghearelor și cățăratul sunt activitățile preferate ale pisicilor, oricât de tare s-ar supăra stăpânii. În condițiile conviețuirii alături de om, pisica nu are ocazia să-și uzeze unghiile în măsura în care ele cresc și, drept urmare, se impune s-o ajutăm cu o suprafață dedicată special ascuțirii ghearelor. Când dispune de mai multe locuri în care își tocește ghearele, atunci va trebui să-i micșorăm arealul. Dacă are un singur obiect preferat, atunci acesta trebuie acoperit temporar cu un material textil mai ațos. Întrucât pisicilor nu le place să-și agațe ghearele, va fi o soluție bună pentru ca ele să evite locul respectiv. O altă variantă ar fi să restrângeți accesul pisicii numai la o zonă în care nu are ce zgâria sau la un perimetru în care s-a improvizat un pomișor de cățărat. Aceste obiecte au diferite forme și sunt acoperite cu materiale textile care plac pisicilor, fiind impregnate cu valeriană. Pe etajele pomișorului se mai găsesc agățate diferite jucării, care vor oferi noi provocări pisicii. De fiecare dată când folosește locul special amenajat, pisica va trebui recompensată prin laude, dar și cu o gustărică.