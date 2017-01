O injecţie cu maturitate

www.cugetliber.ro

O injecție cu maturitate

Românii au demonstrat, la 25 noiembrie, prin prezența mică la urne, că importanța reprezentării României în Parlamentul European nu este încă foarte bine conștientizată. Slaba informare despre regulile din interiorul Uniunii Europene, cunoașterea insuficientă sau deloc a implicațiilor pe care apartenența la această structură le-ar avea asupra vieții noastre de zi cu zi, ca și boicotarea alegerilor și, mai ales, a referendumului, chiar de către unii politicieni, au fost cauzele care „au pus bomboana pe coliva euroalegerilor și a referendumului“. Cel puțin aceasta a fost percepția unora despre acest eveniment, ale cărui ecouri sunt departe de a se stinge, lucru dovedit și de comentariile postate pe www.cugetliber.ro de cititorii noștri: Absenteismul la vot „În Grecia (țară membră UE), votul este obligatoriu și fiecare persoană trebuie să voteze în circumscripția de domiciliu (pentru o mai bună evidență și evitarea fraudelor). Absența la vot se pedepsește cu amendă (simbolică, dar totuși amendă). Cred că o asemenea măsură ar fi foarte bine venită și în România, conducând în mod sigur la o prezență la vot superioară celei actuale. Votul este un drept, dar și o obligație cetățenească ! Cei care nu s-au prezentat la vot au votat în fapt pentru UDMR și Laszlo Tokes. Maghiarii, deși reprezintă doar 5 % din populația țării, au câștigat în total aproape 10 % din totalul voturilor exprimate, datorită unei prezențe la vot superioare procentual românilor. În acest mod, reprezentativitatea unei minorități de 5% crește la 10%, prin lipsa de responsabilitate și de civism a populației majoritare. Motivele pentru care unele persoane nu s-au prezentat la vot sunt puerile și dovedesc o foarte slabă înțelegere a rolului votului.“ (Ilie (27-11-2007 08:28:07) De acord cu Ilie! „Propun ca cei care nu se prezintă la vot să fie amendați cu închiderea gurii până la următoarele alegeri și să doneze primăriei câte un pui, un kilogram de ulei, un kilogram de făină, de câteva ori pe an și cu interdicția de a intra în cluburile de vară ale pensionarilor pe timp de iarnă. Asta, pentru cei de vârsta a treia, care, de fapt, sunt mai puțini, deoarece majoritatea lor s-au prezentat la vot. Pentru tinerii care nu s-au prezentat la vot (foarte, foarte puțini au venit…), amenda să fie o «injecție» cu maturitate și o urecheală simbolică. Pentru oamenii politici care au îndemnat electoratul să nu voteze, câte un șut în turul pantalonilor prea strâmți pentru îmbuibeala pe care o cară după ei! Iar pentru voi, preamăritorilor jurnaliști care faceți apologia pasivității și absenteismului electoral, a celor «cu scârbă în suflet», după cum am mai zis și în alte comentarii, demisia din nobila funcție de jurnaliști la publicațiile serioase și înregimentarea lor la fițuica anarhistă «Răcnetul Dobrogei», pe care s-o înființăm din amenzile aplicate pentru infracțiunea săvârșită de cei care nu înțeleg adevăratele semnificații ale democrației”. (Asterix. (27-11-2007 09:41:47)