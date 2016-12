O fetiţă îl roagă pe „Moşul“ să-i îmblânzească tatăl agresiv

Scrisoare către Moș Crăciun

O fetiță îl roagă pe „Moșul“ să-i îmblânzească tatăl agresiv

În urma divorțului părinților, o fetiță de șase ani și patru luni a fost încredințată de către instanță mamei sale spre creștere și educare, tatăl beneficiind de dreptul legal de vizită de două ori pe lună. Din nefericire, până și puținele ore pe care micuța le petrece alături de tată sunt un adevărat calvar, întrucât bărbatul are un comportament agresiv și nici nu o aduce la timp înapoi acasă. Mama fetiței, Adela P. (36 ani) și-a întrebat copila, zilele trecute, cam ce cadou și-ar dori de la Moș Crăciun. Răspunsul micuței a emoționat-o atât de mult, încât s-a hotărât să ni se adreseze, în speranța că... adrisantul va pricepe mesajul și își va schimba comportamentul față de propriul copil în ultimul ceas. „Din cauza violenței am divorțat de fostul meu soț, chiar dacă avem împreună o fetiță. De dragul ei am suferit patru ani de zile. Tot timpul am crezut că n-o să mai fie așa de rău și de violent cu mine. Dar el o ținea tot într-un circ, de se săturaseră toți vecinii din bloc. Lumea era îngrozită de scandalurile pe care le făcea, îl vedeau cum mă lua la pumni chiar și în fața blocului, chiar dacă țineam fetița în brațe. Speriată de toate lucrurile astea, chiar fetița mi-a cerut să plecăm de acasă, ca să scăpăm de bătăi. Cu toate că mă amenința cu moartea, mi-am luat fata și m-am retras la mama. Dar el nu e om și profită că suntem numai femei în casă (tata e mort, Dumnezeu să-l odihnească!), iar el știe că noi, ca femei, nu putem să facem față și bate cu pumnii în ușa mamei de câte ori are el chef să vadă fetița, chiar dacă nu e în programul de vizită făcut de judecător. Eu cu maică-mea rezist, că ne-am obișnuit cu scandalul, însă fetița nu mai suportă teroarea. Urlă ca din gură de șarpe atunci când vine el s-o ia în vizită, și nici vecinilor nu le e prea bine când aud atâta scandal de la acest om. Am chemat de câteva ori poliția, l-a amendat mereu, dar el nu se învață minte. Mai e puțin până la Crăciun și vreau să-i transmit, din partea fetiței noastre, pe care el spune că o iubește, deși nu înțeleg ce iubire mai e și asta, că singurul cadou pe care îl vrea fata de la Moș Crăciun este ca tatăl ei să fie mai bun cu ea, cu mine și cu buni și să nu mai țipe la nimeni. Ar fi cel mai fericit copil din lume dacă nu-i va mai fi frică de tatăl ei!” - ne-a povestit, îndurerată, femeia. N-a avut nici o problemă… să-și altoiască soacra și vecinii Când câțiva vecini au intervenit s-o elibereze pe fetița care urla ca din gură de șarpe în brațele tatălui său, pe motiv că nu dorea să plece cu el la plimbare, furia bărbatului nu i-a cruțat nici pe ei - ne-a mai spus Adela P., care trăiește cu un puternic sentiment de culpabilitate față de cei care sunt obligați să suporte scandalurile repetate pe care le provoacă fostul ei soț: „L-am reclamat de zeci de ori la poliție, am obosit. Sunt tristă că divorțul nu m-a scăpat de această bestie de om, dar și mai supărată sunt că acum suferă și mama. Nu vă mai spun că a bătut-o și pe dânsa de vreo două ori, când încerca să mă salveze pe mine din pumnii lui. Poate că n-o să mă credeți, dar intervenția poliției nu-l sperie deloc. Un polițist m-a învățat să-mi scot certificat de la legist și să-l dau în judecată. Dacă nici după rugămintea fetiței n-o să se schimbe, așa o să fac și o să-l reclam și la Protecția Copilului, să-l mănânce pușcăria, Doamne, iartă-mă!”. Cu toate că a avut o relație foarte bună cu mama fostului ei soț, Adela P. n-a reușit s-o păstreze aproape după divorț. Fosta soacră nu a iertat-o pentru gestul ei și nici nu pare dispusă să-și mai domolească în vreun fel fiul agresiv dintr-un singur motiv: toate femeile din familia sa au rămas până la sfârșitul vieții cu bărbații lor, indiferent cum se purtau cu ele. „Soacra mea n-a putut să mă ierte că eu am dat peste cap tradiția familiei. O familie în care mai toți bărbații le făceau viață grea soțiilor, dar n-a existat nici un divorț până la mine! Dar și mai supărată este că după ce fetița n-a mai vrut să meargă cu el ultima dată, de supărare, fostul meu soț și-a dat singur cu sticla-n cap!”. Psihologul Speranța Băcana atrage atenția mamelor aflate în astfel de situații (de ordinul miilor în România), că nimeni și nici o scuză din lume nu le dă dreptul să-și țină copiii captivi în dramele părinților, pentru că efectele cumplitei lor suferințe vor fi pe termen foarte lung, dacă nu chiar pe viață, recomandându-le să curme traumele copiilor apelând fără prejudecăți la instanțele de judecată, dar și la oficiile pentru Protecția Copilului.