O faci pe „fratele bun şi te bagi singur în rahat“

SEMNALE

O faci pe „fratele bun și te bagi singur în rahat“

După ce a făcut un credit bancar pe numele lui, însă toți banii au ajuns în buzunarul fratelui său (care, între timp, și-a încălcat angajamentul verbal de a suporta lună de lună ratele bancare), s-a trezit cu somație de executare silită din partea băncii. „La noi în familie a intervenit o situație foarte nelalocul ei. Tata a murit acum șapte luni, mama s-a dus înaintea lui, iar eu și cu sora mea am vrut să-i cedăm fratelui mai mic toată averea pe care o avea tata când ne-a părăsit, adică un apartament cu trei camere, două hectare de teren arabil și o mașină Dacia, cam hodorogită, dar a intrat și ea în inventar. Am vrut noi să-l ajutăm pe fratele mai mic, în primul rând pentru că locuiește în acel apartament de ani de zile, l-a îngrijit ca lumea pe tata, s-a ocupat de toate nevoile lui, a avut grijă și de mama. Noi doar îi vizitam, în rest, el era cu toate cheltuielile, care au fost destule, trebuie să recunoaștem în fața lui Dumnezeu. Tata a avut cancer, iar fratele meu nu mai făcea față cu tratamentul și atunci s-a gândit să facă un împrumut la bancă de 6000 de euro. Pentru că fratele meu nu îndeplinea condițiile cerute de bancă, m-am oferit eu să fac creditul pe numele meu, cu condiția ca fratele și cumnata mea, cu copiii lor, să plătească rata lunară, urmând ca noi să-i cedăm moștenirea. Cât a trăit tata, n-au fost probleme cu banca, fratele mi-a plătit ce era de plătit” – ne-a povestit M. Bidianu (54 ani), supărat că după dezbaterea succesiunii, fratele său, văzându-se cu… sacii în căruță, nu a mai vrut să-i dea banii pentru ratele bancare. Cum se întâmplă în astfel de situații, autorul creditului s-a trezit cu somație de la bancă, prin care era avertizat că dacă nu plătește datoria, o să fie executat silit. Cu toate că nu este adeptul ca rufele murdare să fie spălate în afara familiei, având în vedere că fratele său refuză categoric să achite în continuare ratele bancare, M. Bidianu ar vrea să știe dacă moștenitorul este obligat de lege să plătească și datoriile persoanei pe care o moștenește? De asemenea, dorește să știe cum poate ieși din această situație delicată, pe care „mi-am făcut-o cu mâna mea, așa e când vrei s-o faci pe fratele bun și te bagi singur în rahat!”. Moștenirea se preia cu toate datoriile defunctului Referitor la prima nelămurire, legea prevede că o persoană moștenește atât activul (adică toate drepturile de proprietate, drepturile reale accesorii, de folosință etc.), cât și ceea ce, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, în termeni juridici se numește pasivul moștenirii (pasiv care cuprinde datoriile defunctului nestinse până la moartea acestuia, de care moștenitorul răspunde cu activul moștenirii, nicidecum cu bunurile proprii. Ceea ce, în termeni simpli, înseamnă că moștenitorul sau moștenitorii, după caz, sunt obligați să achite toate obligațiile celui pe care îl moștenesc. În legătură cu creditul bancar care v-a dat atâtea bătăi de cap, ideal ar fi fost ca înainte de a-l contracta să fi trecut pe la un notar, să-i fi explicat că acel credit este o formă de împrumut către fratele dumneavoastră în schimbul viitoarei moșteniri, astfel încât astăzi să fi avut un angajament scris, legal, în acest sens. Cum nu aveți nicio dovadă că banii din respectivul credit au ajuns în buzunarul fratelui dumneavoastră, va trebui să cereți ajutorul instanței de judecată. Este posibil ca atunci când va compărea în fața judecătorilor și va da ochii și cu martorii - dacă ei există, fratele dumneavoastră va recunoaș-te situația și va prelua, implicit, plata datoriei. Oricum, atâta vreme cât pe cale amiabilă nu ajungeți la o înțelegere, altă soluție de a ieși din impas nu prea aveți.