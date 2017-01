O constănţeancă a fost „lucrată” de către „detectivul” plătit să-i rezolve problemele de familie

O constănțeancă a fost „lucrată” de către „detectivul” plătit să-i rezolve problemele de familie

Detectivul particular ar trebui să fie un profesionist care acționează în condițiile legii și numai prin metode și mijloace de muncă specifice. Chiar dacă, de regulă, pe plaiurile mioritice, principalul obiect de activitate al detectivilor îl constituie urmărirea partenerului de viață presupus infidel, ei sunt solicitați și pentru alte scopuri. Spre deosebire de țările occidentale, unde această profesie se bucură de o tradiție îndelungată, în România, drumul ei a fost deschis acum șase ani, prin promulgarea Legii nr. 329 din 2003. Inspirată mai mult din filme de ceea ce presupune munca unui detectiv particular, M. M. (48 ani, din Constanța), s-a gândit că ar cam fi cazul să afle cu ce fete se întâlnește unicul ei fiu, în vârstă de 22 ani. „Eu sunt tătăroaică, dar soțul meu este român. La noi în neam se cam țin niște obiceiuri vechi, dar frumoase după mine. La tinerețe, eu le-am încălcat și nu m-am măritat cu un musulman, cum trebuia, și am suferit foarte mult din nesupunerea mea. Eram foarte îndrăgostită de soțul meu, care mi-a promis că o să învețe religia islamică și o s-o respecte, că totul o să fie bine între familiile noastre. Am făcut cununia civilă de capul nostru, iar la nuntă ai mei n-au venit. Am suferit foarte mult și pot să spun că abia după ce s-a născut băiatul, părinții mei m-au iertat într-un fel, dar nu de tot pentru ce am făcut. Nu vreau să-l critic pe soțul meu, dar nu s-a ținut de promisiune și n-a vrut să respecte nimic din religia islamică, l-am botezat creștinește pe băiat, iar ai mei iar n-au venit, cu toate că de-abia ne împăcasem. Am început să ne vizităm de-abia de șapte ani. Ei l-au băgat pe băiatul meu într-o afacere bună, din care câștigă bine, dar l-au pus să le promită că o să se însoare cu o tătăroaică, altfel îl dau afară din afacere. Băiatul a fost de acord, însă cineva mi-a spus că ar fi încurcat cu o româncă frumoasă și mai mare decât el cu vreo șapte ani, însă el nu recunoaște deloc” - ne-a povestit femeia, care s-a gândit că numai un detectiv particular o poate ajuta să afle cu cine este „combinat” fiul său. A plătit mulți bani pentru filaj Sora sa i-a recomandat un așa-zis detectiv particular, cu care femeia a trecut la negocierea tarifului pentru filaj. După ce acesta a asigurat-o că îi face o favoare cerându-i cu zece la sută sub prețul pieței (care ar fi de 50 euro pe ora de filaj), au bătut palma pentru 40 de euro pe oră, fără să încheie vreun contract de colaborare. „Detectivul și-a dat cuvântul că nu îmi ia banii degeaba. După ce am plătit o căciulă de bani - dădeam banii în fiecare sâmbătă - tot n-am aflat cu cine umblă băiatul meu. Detectivul o ținea sus și tare că băiatul meu nu are nicio prietenă și că doar muncește mult, dar nu este așa”. Văzând că nu-și atinge scopul, femeia a încercat să-și… fileze ea însăși fiul. În a treia zi de… muncă i-a surprins pe fiul său și pe detectivul angajat, la o bere, sporovâind într-o veselie. Le-a făcut o fotografie cu telefonul mobil și a plecat acasă foarte supărată. Era într-o zi de joi, 23 iulie, iar pe 25 iulie, „detectivul” a venit să-și ceară banii. Atunci au avut o discuție aprinsă, iar femeia a refuzat să-l plătească. Ba, mai mult, l-a somat să-i restituie întreaga sumă plătită până atunci, altfel îl reclamă la Poliție. „Mi-a spus cu mult tupeu că s-a prezentat cu un nume fals și că nu am ce să-i fac, n-am nicio dovadă, iar dacă n-am făcut contract și eu sunt complice, o s-o încurcăm amândoi. Dar eu nu vreau să-l las să escrocheze și alți oameni. Vreau să mă învățați cum să-mi recuperez banii dați degeaba acestui escroc”. Aviz amatorilor! Chiar dacă în România și, implicit, în Constanța, profesia de detectiv particular se află încă în faza de pionierat, persoanele interesate de astfel de servicii trebuie să știe că le pot obține pe cale legală. Iar primul lucru pe care trebuie să-l ceară viitorului… colaborator este atestatul de detectiv particular. De aseme-nea, se recomandă încheierea unui contract de colaborare cu detectivul, potrivit legii. Asta, întrucât nu orice persoană o poate face pe detectivul. Legal, calitatea de detectiv se dobândește în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și a examinării candidaților de către o comisie instituită la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. v v v Pentru ca astfel de escroci să nu mai opereze în voie, îi recomandăm cititoarei noastre să nu se lase intimidată și să depună o sesizare la Poliție. Tot de la Inspectoratul Județean al Poliției Constanța poate afla care sunt firmele autorizate să presteze astfel de investigații.