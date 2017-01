O cernavodeancă s-a cuibărit în inimile irlandezilor (I)

Irlanda este o țară dezvoltată, membră a Uniunii Europene, cu o economie de piață funcțională, care, mai cu seamă după 1990, a atras un mare număr de români, impresionați de standardul ridicat de viață al irlandezilor. Printre aceștia se numără și Angela Ferecatu, din Cernavodă. Până în septembrie 2001, Angela Ferecatu a trăit și a muncit „în orașul de la Dunăre”, de care se simte legată prin toate fibrele sufletului său. Niciodată nu i-a trecut prin minte că va veni ziua în care nu va putea admira, de la fereastra casei sale, „panorama superbă a acestei zone unice“. Și, totuși, atunci când un irlandez, patron al unei fabrici de confecții pentru cai din orașul Tullomore, aflat în vizită în orașul Cernavodă, și-a manifestat intenția de a recruta un grup de cernavodence, pentru a munci la firma sa, s-a alăturat acestora, ce-i drept, cu inima strânsă, dar încrezătoare în steaua sa norocoasă. În Irlanda se muncește mult și corect „Mi-au luat graiul condițiile extraordinare de muncă din acea fabrică, unde, practic, toate manevrele erau computerizate. Salariile erau foarte bune, numai că bucuria noastră a durat puțin, din cauză că, după numai două luni, patronul ne-a spus direct că are probleme mari cu producția și că se vede nevoit să renunțe, pentru un timp, la serviciile noastre”. Pentru că Irlanda este o țară frumoasă, care te subjugă de la prima vedere, Angela Ferecatu împreună cu alte două românce au decis să nu se întoarcă în România, ci să-și caute de lucru în altă parte. Au muncit, o perioadă, pe un șantier, iar după alte șase luni, s-au angajat la un laborator de cofetărie din Tullomore, unde au lucrat până în anul 2003. „În Irlanda, se muncește mult și corect și nu-ți permiți să stai nici măcar câteva secunde, pentru că este posibil ca taman atunci să fii observat de patron, care nu-ți spune nimic, însă nu știi când te cheamă și te dă afară. Poate că din cauza asta și nivelul de trai al irlandezilor este atât de ridicat”. Invitată la reședința președintei Irlandei Pentru a-și umple puținul timp liber pe care îl avea la dispoziție, românca a început să picteze. Cum talentul se remarcă repede, a fost încurajată să continue. Dornică să descopere secretele picturii, n-a ezitat să se înscrie la un Colegiu de artă, pe care l-a urmat cu mare plăcere între anii 2003 - 2005: „Pictam după modele cu o viteză uimitoare, practic, în zece minute, lucrarea mea era gata”. Performanțele au încurajat-o să picteze portretele câtorva somități politice irlandeze, printre care Brian Cowen, ministrul de Externe, sau ministrul secretar de stat în Departamentul Afacerilor Externe, Tom Kitt, personalități care i-au mulțumit personal româncei pentru gestul său. Remarcată în mediul politic datorită talentului său, Angela Ferecatu a avut imensul privilegiu de a fi invitată, în anul 2003, de însăși președinta Irlandei, Mary Mc Aleese, „cu care, eu și fiul meu, am stat la masă, la reședința sa din Kinnitty Castle; președinta Irlandei a fost încântată să primească portretul pictat de mine și, în același timp, să ne ofere un autograf chiar pe o carte autobiografică scrisă de domnia-sa. Am ajuns până aici pentru că președinta are obiceiul ca, o dată pe an, să se întâlnească cu imigranți care s-au remarcat în Irlanda. Vă dați seama ce mândri suntem eu și fiul meu că am reușit să fim mesagerii României prin talentul și seriozitatea noastră. Cred că este cea mai mare satisfacție, care a reușit să mai estompeze din dorul imens de țară care ne macină și după atâția ani“. Despre modul în care a știut această româncă adevărată să cucerească inimile irlandezilor, aflați din ziarul nostru de mâine.