O afacere care nu miroase a bine! BOMBELE "ECOLOGICE" DIN CONSTANŢA

O afacere care nu miroase a bine! BOMBELE "ECOLOGICE" DIN CONSTANȚA

Având în vedere că numărul toaletelor publice mai civilizate nici măcar nu acoperă degetele de la o mână, în Constanța (inclusiv în Mamaia), s-a găsit o soluție de… urgență, respectiv WC-urile ecologice. Potrivit Serviciului de Igienă Publică din Primăria Constanța, cheltuielile de întreținere pentru un singur WC sunt de 8,22 lei pe zi, respectiv 246,60 lei pe lună și 2.959,20 lei pe an.În total, în Constanța și Mamaia există 140 de WC-uri volante, pentru întreținerea cărora se plătesc 414.288 lei. Oamenii se plâng însă că numai ecologice nu sunt, din moment ce în preajma lor, mirosurile insuportabile îți lasă impresia că stau să explodeze: "Mai bine le-ar zice bombe cu neutroni!". Aceste WC-uri volante sunt amplasate în zone foarte circulate, în parcuri, în preajma spi-talelor, în stațiile de taximetre, în general, în obiectivele pe care le administrează primăria, printre care și Țara Piticilor, iar de am-plasarea și întreținerea lor se ocupă SC Envirotech SRL, potrivit ordinelor de lucru primite de la Serviciul Igienă Publică din cadrul Primăriei Constanța.Cei care locuiesc în preajma lor sunt disperați din cauza mirosurilor pestilențiale și cer primăriei să-i scape de acest coșmar: "Situația e valabilă pentru toate toaletele astea volante, e ceva de groază. Dar ca aceea montată pe trotuar, lângă Spitalul Militar, parcă nu e niciuna. Toată urina se scurge pe spațiul verde și pute de-ți mută nasul! Să le schimbe denumirea domnule sau să schimbe sensul cuvântului ecologic! Ca plătitori de taxe și impozite, cerem ca acest focar de infecție să dispară de aici!" - ni s-au plâns mai mulți locatari de pe b-dul Mamaia. La un scurt raid prin oraș, concluzia este că toate sunt cam o apă și-un pământ!Referitor la toaleta din zona Spitalului Militar Constanța, șeful Serviciului de Igienă Publică din cadrul Primăriei Constanța, Emil Mereuță, ne-a explicat că aceasta a fost montată în urma cererii unei asociații de proprietari din zonă, ai cărei locatari erau disperați din cauza faptului că scările blocurilor deveniseră WC-uri publice. Mai exact, este vorba despre blocul la parterul căruia Poliția eliberează tot felul de documente, permise, taloane. În plus, vizavi, în același perimetru este și o stație de taximetre.Toate toaletele ecologice din oraș sunt funcționale și au un bazin din care, dacă ar fi corect folo-site, nu are cum să curgă - ne-a mai spus șeful Igienei Publice. În plus, ne-a asigurat că sunt curățate zilnic, iar mașinile care le igieni-zează sunt prevăzute cu sistem GPS: "Mirosul urât se degajă din cauză că se urinează pe ele, sunt folosite ca perete. E chestie de bună creștere. La spital mai e o problemă. Toaleta a fost montată pe trotuar, dar în spatele ei este pământ, care, îmbibat cu urină, miroase îngrozitor, mai ales vara. Soluția ar fi s-o luăm de acolo, dar s-ar reveni la vechea situație și n-am rezolvat nimic. Noi putem s-o reamplasăm, însă fizic e nevoie ca vidanja să aibă acces la ea. Vom încerca să-i găsim un alt loc, astfel încât să poată fi curățată. ".Apoi, după această discuție, s-a trecut la fapte, iar Emil Mereuță ne-a transmis că toaleta a fost reamplasată în altă zonă. De data asta, s-au declarat nemulțumiți reprezentanții spitalului, întrucât era montată aproape de intrarea lor. Dată fiind situația creată, toaleta cu pricina a fost mutată temporar: "Vom monitoriza atent zona, să vedem ce se întâmplă. Dar e clar că locatarii o să fie din nou nemulțumiți! Vom propune construirea unor toalete fixe, civilizate, dar e problemă de investiții!".Referitor la relația primăriei cu SC Envirotech, există un contract pe baza căruia firma primește la fiecare început de lună ordin de lucru, potrivit căruia trebuie să le întrețină zilnic, să le curețe, vidanjeze, să schimbe hârtia igienică, să spele toți pereții cu un vacuum, ca la spălătorie.Nici măcar toaletele publice nu scapă de sub tirul vandalilor acestui oraș. În Parcul Tăbăcărie, de exemplu, sunt amplasate șapte. Toate sunt sistematic vandalizate, arse, mâzgălite cu grafitti cu tot felul de înscrisuri obscene, răsturnate sau chiar aruncate în ghiol, unele fiind chiar sustrase: "Le fură și le bagă prin curți. E problema Envirotech să le recupereze, noi nu ne putem constitui ca parte păgubită, dar știu din discuții că s-au furat patru-cinci toalete în câțiva ani".Cu toate că, în principiu, se încearcă montarea la umbră, acolo unde nu există condiții tehnice, se mai pun și în soare. Un adevărat dezastru, întrucât sunt foarte folosite! Atât timp cât nu vor fi utilizate civilizat, rezolvarea acestei probleme pare imposibilă. Pe de altă parte, șeful Igienei Publice le solicită celor care văd acte de vandalism să contacteze imediat Dispeceratul Primăriei, la telefon 0241.55.00.55.