SEMNALE

„Numai la averea lu’ tata le stă mintea!“

„Mai am trei surori, dintre care una e stabilitã în Canada. Tata a murit acum cinci luni, iar surorile din þarã s-au pus pe capul meu sã facem odatã moºtenirea (tata a stat în aceeaºi curte cu mine), cicã le-ar presa cumnaþii, cã mai e puþin ºi se face juma’ de an ºi o sã ne ia statul tot. Sora din strãinãtate mi-a spus la telefon sã facem ce vrem noi aici, cã ea n-are nicio pretenþie la moºtenire, sau sã aºteptãm pânã în septembrie, când vine ea în þarã. Am fost la un notar, dar ni s-a spus cã nu face calcule degeaba, cã trebuie ca ºi sora sã fie prezentã, iar dacã nu poate, sã ne trimitã o împuternicire cã renunþã la moºtenire. Problema e cã surorile din þarã nu vor sã aºtepte pânã în toamnã, numai la averea lutata le stã mintea. Ele o þin sus ºi tare cã dacã trec ºase luni, au auzit ele cã toa-tã averea o sã trea-cã automat la stat. Din cauza asta, abia ne mai vorbim! Eu cunosc oameni care nici dupã 15 ani de la decesul pãrinþilor n-au fãcut moºtenirea, dar nu le-a mai luat statul nimic! Rugãminte: citesc «Cuget liber» ºi aº vrea sã ºtiu ce trebuie sã facã sora ca sã terminãm noi bâlciul ãsta aici ºi dacã dupã ºase luni, bunurile lui tata trec la stat? Pot afla dacã se pot da scutiri de taxe? Cu mii de mulþumiri., 58 ani".Stimate domnule Adoichiþei, potrivit notarului, nu este obligatorie dezbaterea succesiunii în termen de ºase luni decât doar pentru obþinerea dreptului de moº-tenitor al succesibililor (persoanele care au dreptul la moºtenire). Atenþie, aceastã problemã se poate rezolva ºi printr-o simplã de-claraþie autenticã la notar de acceptare a succesiunii dupã defunct, fãcutã în cele ºase luni de la decesul defunctului, ce consti-tuie termenul de opþiune succe-soralã în care se poate accepta succesiunea. Referitor la dezbaterea în sine a succesiunii, aceasta se poate face oricând, deci ºi dupã expi-rarea termenului de opþiune succesoralã, indiferent câþi ani au trecut. Dezavantajul - pe care, probabil, îl iau în calcul surorile dumneavoastrã, este cã dupã ºase luni de la deces, taxele notariale vor fi mai mari.Referitor la procedura de obþinere a unei împuterniciri de cãtre sora dumneavoastrã din Canada, pentru cetãþenii români aflaþi în afara þãrii, ambasadorul sau consulul pot face acte notariale (împuterniciri, declaraþii, legalizãri de documente) ca orice notar din România. Aºadar, dacã veþi dori sã vã încadraþi în termenul de ºase luni, sora dumneavoastrã va trebui sã vã expedieze prin poºtã aceastã împuternicire, fie de renunþare, fie de acceptare a moºtenirii. Dacã nu, atunci când va veni în þarã, veþi putea merge împreunã la notar, unde îºi va putea exprima personal opþiunea: fie cã renunþã, fie cã acceptã moºtenirea. ªi, în sfârºit, ca ºi scutire de taxe, dacã se dezbate succe-siunea pânã în doi ani de la moartea defunctului, se aplicã scutirea de unu la sutã impozit pentru transferul proprietãþii imobiliare. Taxa rãmâne însã taxã.