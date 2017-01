„Nu vreau să fac spectacol la divorţ!“

„Nu vreau să fac spectacol la divorț!“

În cazul „divorțulului amiabil” – instanța nu va stabili niciun fel de culpă vreunuia dintre soți. Chiar și în lipsa acordului celuilalt soț, numele dobândit prin căsătorie va putea fi păstrat în continuare de soțul care și-a exprimat această dorință dacă el este deja cunoscut cu acest nume ca medic, actor, avocat, notar, cântăreț etc. „Trebuie musai să divorțez, dar nu vreau să dau nicio explicație judecătorului. N-am ajuns eu ministru, dar sunt destul de cunoscută în Constanța, din cauza meseriei pe care o am și nu vreau să-mi pun poalele-n cap prin tribunale. Poate că n-o să mă credeți, dar cunosc femei care își fac veacul prin sălile de judecată și asistă la procese doar așa, ca să se distreze pe seama suferinței altora și n-am de gând să le dau satisfacție. Mai ales că nu se aruncă aiurea! Nu, se uită înainte la toate listele cu dosarele care se judecă în ziua aia și caută nume cunoscute sau cazuri de divorț. Cică divorțurile ar fi cele mai distractive! Probabil că au și dreptate, de aceea nu am de gând să fac spectacole pe seama suferinței mele și a copilului meu, în vârstă de patru ani. Norocul meu, dacă ăsta mai e noroc, e că și soțul meu ar vrea să divorțăm în liniște și de comun acord, chiar dacă suntem la cuțite” – ne-a spus Mara (34 ani, din Constanța). Pentru că este o cititoare a ziarului nostru, tânăra ar dori să afle, în primul rând, dacă are posibilitatea să divorțeze... civilizat, adică de comun acord cu soțul său. De asemenea, vrea să știe dacă legea îi dă dreptul să poarte numele soțului și după despărțire, în ideea de a-l scuti pe copil de eventuale ironii din partea colegilor atunci când va merge la școală. „I-am spus în treacăt soțului că aș vrea să-i port numele toată viața, chiar dacă o să mă recăsătoresc cu altul, dar nici prin cap nu-i trece să-mi facă acest moft, așa îi zice el. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate”. ### Într-adevăr, legea permite și această formă de desfacere a căsătoriei prin divorț - adică divorțul amiabil, prin consimțământ mutual (acord). Numai că pentru demararea acestei proceduri, consilierul juridic Carmen Gigică atrage atenția că trebuie îndeplinite următoarele două condiții: să fi trecut cel puțin un an de la încheierea căsătoriei până la data sesizării instanței de judecată; să nu existe copii minori rezultați din căsătoria respectivă. De reținut că, în acest caz, instanța nu va stabili niciun fel de culpă a vreunuia dintre soți la desfacerea căsătoriei. Numele poate fi păstrat și în lipsa acordului celuilalt soț Potrivit legii, în timpul divorțului, cei doi soți pot hotărî dacă acela dintre ei care și-a schimbat numele de familie și-l va păstra și după divorț sau va reveni la numele avut anterior căsătoriei. Chiar și în lipsa acordului celuilalt soț, numele dobândit prin căsătorie va putea fi păstrat de celălalt soț doar cu acordul instanței și numai dacă există motive întemeiate (soțul care și-a schimbat numele este deja cunoscut cu acest nume într-un domeniu, având una din următoarele meserii: avocat, notar, medic, actor, cântăreț etc.).