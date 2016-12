Nu v-aţi luat toate zilele de concediu în 2011? Iată cum le puteţi recupera

Nu v-ați luat toate zilele de concediu în 2011? Iată cum le puteți recupera

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Dacă un salariat nu poate să-și ia toate zilele de concediu de odihnă din cauza problemelor firmei, chiar dacă a sărit peste programare, acestea se pot plăti sau trebuie neapărat făcut concediul? Asta înseamnă zile mai puține?” (Leo Mirea).xxxDiscuțiile legate de ceea ce se întâmplă cu concediile de odihnă apar întotdeauna în rândul angajaților mai ales la final de an, pentru că unii angajatori susțin fie că acestea nu mai pot fi recuperate în anul următor, fie că zilele de concediu rămase pot fi luate până în luna martie a anului următor. Potrivit expertului în Resurse Umane, Manuela Marcu, angajații care nu și-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2011 pot solicita angajatorului să le acorde până la finalul anului următor, iar dacă acestea nu au fost recuperate, vor fi plătite, potrivit prevederilor din noul Cod al muncii. Totul, din cauză că republicarea Codului muncii nu a adus nicio modificare a dispozițiilor privind efectuarea concediului de odihnă, doar numărul zilelor de concediu s-a modificat. Astfel, angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Așadar, în măsura în care un salariat nu a putut beneficia de concediul de odihnă în anul în curs, angajatorul este obligat să îl acorde, în natură, până la finalul anului următor.Prevederile Codului muncii pentru angajați:l Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților și el nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.l Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare, iar durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective aplicabile și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.l Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.l Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Prin excepție, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.l Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.l Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.l Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare.l Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile speciale de salariați se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil și va fi de cel puțin trei zile lucrătoare.l Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.l În cazul în care programarea se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.l Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.l Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. De asemenea, angajatorul poate rechema salariatul din concediu pentru interese urgente