Semnale

„Nu trebuia să merg pe mâna lor!“

S-a alipit la o asociație de proprietari vecină, în speranța că firma cu profil de termoizolații contactată de locatari îi va izola și ei apartamentul. Acum fluieră a pagubă… Președintele asociației precizează că a pregătit documentația pentru a reclama situația la Protecția Consumatorului.„În vara trecută, când vecinii mei și-au izolat apartamentele, eu nu am avut bani, deci nu m-am înscris. Președintele asociațieis-a oferit să mă împrumute, ca să nu le stric fațada blocului, dar nu m-a convins. Anul ăsta, pe 27 mai, am văzut că se pun schelele pentru termoizolare la un bloc vecin și l-am rugat pe președinte, pe care îl cunosc, să mă ajute să izolez și eu apartamentul. Am plătit un avans de 700 lei, după vreo săptămână au venit și au pus schele și la bloc, și la aparta-mentul meu. Au lucrat puțin, apoi au întrerupt munca și întreruptă e și până în ziua de azi. Președintele și-a luat mâna de pe mine, pe motiv că n-am semnat contract cu firma, ba chiar s-a supărat că l-am făcut pe el vinovat. Dar eu am crezut că m-a băgat în contractul asociației! Aș fi mulțumită să-mi recuperez avansul, dar nu știu ce să fac! Nu trebuia să merg pe mâna lor!” - Valeria Cernăut (48 ani).„Sunt supărat că n-a făcut contract!“Tiberiu Ania ne-a spus că, de când este președintele asociației, s-a mai întâlnit cu firme „neserioase, care au uitat că au semnat un contract cu noi. Dar eu știu pe unde să umblu, știu ce să fac și cam de fiecare dată am rezolvat. Problema cu doamna Valeria este că n-a semnat contractul cu ei. Când am întrebat-o cum de a făcut greșeala asta, mi-a spus că nici nu și-a imaginat că nu e băgată în contractul nostru. Nici nu se putea așa ceva, fiecare familie are contract separat! E adevărat că femeia a dat un avans de 700 de lei, chiar în prezența mea și a altor trei proprietari din bloc. I-am promis că o s-o ajut să-și recupereze banii, pentru că am fost un fel de intermediar, chiar mă mir de ce a venit la ziar! M-a rugat s-o ajut și am vrut s-o ajut, dar sunt un pic supărat pe dânsa că n-a făcut contract și acum tot pe la ușile asociației plânge”. După ce a încercat să dea de urmele firmei respective, președintele asociației s-a mai liniștit: nu e vorba de vreo firmă-fantomă, ea există, are același sediu social, numai că și-ar fi înterupt activitatea: „Zic ei că li s-au îmbolnăvit doi oameni de bază, de-aia au oprit lucrările, dar sigur altul e motivul. O să-l spună ei la Protecția Consumatorului sau la Poliție, dacă la mine vin cu minciuni”. Apoi, pre-ședintele a dorit să-i asigure pe toți proprietarii implicați în această lucrare că a pregătit docu-mentația, iar cel târziu pe 15 iulie o va depune la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului, sperând că nu va fi nevoie și de o eventuală acțiune în justiție. Atenție la contracte!Situații de genul celei prezentate, când anumite firme au încheiat mai multe contracte cu asociații de proprietari, au încasat avansuri din valoarea lucrărilor, au montat schele, s-au făcut că lucrează puțin, apoi au dispărut, au mai făcut obiectul reclamațiilor la Protecția Consumatorului. Având în vedere că vara este perioada ideală pentru asemenea lucrări, inspectorii OPC le recomandă celor care doresc să încheie contracte pentru izolarea termică a locuințelor să se informeze foarte bine cu privire la firma pe care au ales-o și să fie foarte atenți la încheierea con-tractelor. Iar varianta de a se angaja în așa ceva pe încredere s-o excludă din start…