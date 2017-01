După ce a analizat fluxul de clienți, Enel Energie a decis:

Nu se impune reorganizarea casieriei din Năvodari!

În articolul intitulat: „Pentru a-și plăti facturile la energia electrică - locuitorii din Năvodari se calcă în picioare la singura casierie din oraș”, apărut în ziarul Cuget liber din 28 august a.c., scriam despre nemulțumirea abonaților Enel Energie față de dificultățile pe care le întâmpină, lună de lună, atunci când trebuie să-și plătească datoriile către firma de distribuție a curentului electric. l „M-am plâns dumneavoastră, în luna august 2007, că sunt cardiac și de fiecare dată când mă duc să plătesc lumina mi se face rău din cauza aglomerației. Mi-e greu să înțeleg cum se poate ca un oraș atât de mare ca Năvodari să aibă o singură casierie și o singură casieră care încasează facturile la curent. Am crezut că Electrica își va onora promisiunea de a îmbunătăți situația, dar n-a făcut încă asta, însă eu tot mai sper să nu ne uite rugămintea”. (T. Popa, 63 ani) l „În vară, când m-am plâns dumneavoastră, vă spuneam că, din cauza căldurii, ne dădeam duhul în fața singurei casierii Electrica din oraș. Vremea s-a mai răcit și ne ia cu frisoane când vine vorba să ne plătim facturile la curent. De ce nu suntem înțeleși că ne este foarte greu la modul ăsta în continuare? Sperăm ca de data asta lucrurile să se schimbe în bine. Vă mulțumim foarte mult pentru implicare”. (Nora Ștefan, 42 ani). l „Când m-am gândit să dau telefon la redacția dumneavoastră m-am gândit că dacă scrieți ceva se va mai angaja încă o casieră, ca să plătim și noi civilizat facturile la curent, fără să ne mai jignim în halul în care o facem acum. Dar, în prezent, tot o singură fată se amărăște cu noi la ghișeu…”. (F. Nistor, 38 ani) La sfârșitul lunii august a.c., Biroul de Presă al Enel Energie Constanța ne transmitea că după definitivarea de către companie a analizei fluxului de clienți la această casierie, „până la jumătatea lunii septembrie 2007 se va lua o decizie asupra soluției optime pentru această problemă“. Termenul scadent a trecut, iar năvodărenii ni s-au plâns, din nou, că situația a rămas neschimbată. De aceea, ca portavoce a celor care încă mai speră că această casierie va fi reorganizată, am reamintit companiei despre promisiunea făcută în vară abonaților săi. „Nu se justifică reorganizarea casieriei!” După un alt interval de timp dedicat „analizei fluxului de clienți la această casierie pe parcursul lunii septembrie”, dar și monitorizării operațiunilor efectuate în mod curent în cadrul acestui serviciu, s-a ajuns la concluzia că media zilnică este mai mică de 25 de operațiuni de încasare, iar „variațiile temporare ale volumului de clienți” nu justifică suplimentarea personalului din casieria Enel Energie aflată în Năvodari sau deschiderea unei alte casierii în această localitate. Se pregătesc, însă, măsuri moderne de plată Chiar și în aceste condiții, în vederea reducerii cozilor de la toate casieriile companiei, Enel Energie a inițiat demersuri de încheiere a unor parteneriate cu bănci, pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a achita facturile prin alte canale de plată. Să sperăm că năvodărenii vor opta pentru mijloacele moderne de plată (după ce ele vor fi implementate, desigur, îi rugăm să ne informeze și pe noi), iar calvarul despre care ne-au vorbit să intre în istorie... Vom reveni.În articolul intitulat: „Pentru a-și plăti facturile la energia electrică - locuitorii din Năvodari se calcă în picioare la singura casierie din oraș”, apărut în ziarul Cuget liber din 28 august a.c., scriam despre nemulțumirea abonaților Enel Energie față de dificultățile pe care le întâmpină, lună de lună, atunci când trebuie să-și plătească datoriile către firma de distribuție a curentului electric. l „M-am plâns dumneavoastră, în luna august 2007, că sunt cardiac și de fiecare dată când mă duc să plătesc lumina mi se face rău din cauza aglomerației. Mi-e greu să înțeleg cum se poate ca un oraș atât de mare ca Năvodari să aibă o singură casierie și o singură casieră care încasează facturile la curent. Am crezut că Electrica își va onora promisiunea de a îmbunătăți situația, dar n-a făcut încă asta, însă eu tot mai sper să nu ne uite rugămintea”. (T. Popa, 63 ani) l „În vară, când m-am plâns dumneavoastră, vă spuneam că, din cauza căldurii, ne dădeam duhul în fața singurei casierii Electrica din oraș. Vremea s-a mai răcit și ne ia cu frisoane când vine vorba să ne plătim facturile la curent. De ce nu suntem înțeleși că ne este foarte greu la modul ăsta în continuare? Sperăm ca de data asta lucrurile să se schimbe în bine. Vă mulțumim foarte mult pentru implicare”. (Nora Ștefan, 42 ani). l „Când m-am gândit să dau telefon la redacția dumneavoastră m-am gândit că dacă scrieți ceva se va mai angaja încă o casieră, ca să plătim și noi civilizat facturile la curent, fără să ne mai jignim în halul în care o facem acum. Dar, în prezent, tot o singură fată se amărăște cu noi la ghișeu…”. (F. Nistor, 38 ani) La sfârșitul lunii august a.c., Biroul de Presă al Enel Energie Constanța ne transmitea că după definitivarea de către companie a analizei fluxului de clienți la această casierie, „până la jumătatea lunii septembrie 2007 se va lua o decizie asupra soluției optime pentru această problemă“. Termenul scadent a trecut, iar năvodărenii ni s-au plâns, din nou, că situația a rămas neschimbată. De aceea, ca portavoce a celor care încă mai speră că această casierie va fi reorganizată, am reamintit companiei despre promisiunea făcută în vară abonaților săi. „Nu se justifică reorganizarea casieriei!” După un alt interval de timp dedicat „analizei fluxului de clienți la această casierie pe parcursul lunii septembrie”, dar și monitorizării operațiunilor efectuate în mod curent în cadrul acestui serviciu, s-a ajuns la concluzia că media zilnică este mai mică de 25 de operațiuni de încasare, iar „variațiile temporare ale volumului de clienți” nu justifică suplimentarea personalului din casieria Enel Energie aflată în Năvodari sau deschiderea unei alte casierii în această localitate. Se pregătesc, însă, măsuri moderne de plată Chiar și în aceste condiții, în vederea reducerii cozilor de la toate casieriile companiei, Enel Energie a inițiat demersuri de încheiere a unor parteneriate cu bănci, pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a achita facturile prin alte canale de plată. Să sperăm că năvodărenii vor opta pentru mijloacele moderne de plată (după ce ele vor fi implementate, desigur, îi rugăm să ne informeze și pe noi), iar calvarul despre care ne-au vorbit să intre în istorie... Vom reveni.