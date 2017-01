Nu reuşesc să-i scoată „la pensie“ pe liderii asociaţiei de proprietari

Din avatarurile vieții la bloc

Nu reușesc să-i scoată „la pensie“ pe liderii asociației de proprietari

De multe ori, proprietarii au o mare problemă atunci când nu pot mișca din funcție un vechi președinte sau administrator de bloc. Cum nu există limită de vârstă pentru aceste funcții, ei pot fi înlăturați doar dacă sunt incompetenți și majoritatea proprietarilor le contestă activitatea. A citit articolul apărut în ziarul nostru din 14 iulie, intitulat „În loc să se plângă reprezentanților legitimi ai asociațiilor de proprietari - Îl bate la cap că-i plouă în apartament pe șeful de scară!” și este întrutotul de acord că neplăcerile vieții la bloc scad sau se înmulțesc direct proporțional cu interesul și respectul pe care le manifestă pentru bunăstarea generală atât locatarii din imobilul respectiv, cât și reprezentanții asociației de proprietari. „M-am bucurat că ne-ați întrebat pe noi, cititorii ziarului dumneavoastră, dacă obișnuim să participăm la adunările generale ale asociației de proprietari și cam ce credem noi că ar trebui să facă reprezentanții asociației ca să ne fie nouă mai bună viața în bloc? Întrebările astea m-au făcut să-mi iau și eu inima în dinți - că sunt om care o viață întreagă a stat în banca lui, și asta nu-i prea bine! – și să vă întreb ce-i de făcut când acești reprezentanți ai asociației, în loc să fie un exemplu pentru locatari, ne jignesc și se dau mari (e valabil pentru președinte), sau refuză să dea socoteală locatarilor pe ce se duc banii (e valabil pentru administrator)? Cineva care-l cunoaște bine pe președinte mi-a spus că el semnează multe hârtii în numele nostru. Mă scuzați că nu pot să mă prezint, dar nu vreau să fiu victima lor, pentru că sunt oameni foarte răzbunători și de ani de zile pe funcții. Vreau doar să vă întreb cum putem să scăpăm de ei, că sunt doi la număr și se apără unul pe altul?”. Stă la mâna locatarilor să-și schimbe aleșii Atunci când locatarii unui bloc sunt nemulțumiți de prestația celor pe care i-au angajat să le administreze avutul, se întâmplă, ca și în cazul de față, să dea din colț în colț, fără a reuși să-i schimbe din funcții. Este un mod nepotrivit de a pune problema, chiar dacă ea este delicată, întrucât soluția schimbării se află chiar la mâna locatarilor asociației. Iată cum trebuie să procedeze proprietarii de la bloc, potrivit Legii 230/2007, pentru a scăpa de un administrator incompetent sau de un președinte mai puțin preocupat de problemele lor: l Proprietarii nemulțumiți trebuie să facă front comun și să întocmească un tabel cu semnăturile lor l Cu acest tabel se poate convoca o adunare generală extraordinară pentru schimbarea respectivelor persoane l Dacă jumătate plus unu dintre proprietari semnează „pentru”, atunci convocarea și scopul ședinței sunt legale l La data convocării, dacă sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii asociației, atunci ședința este legal constituită și se poate ține. Va conduce ședința persoana care a inițiat această acțiune. Dacă nu sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii asociației, atunci ședința se reconvoacă pentru o altă dată în termen de maximum zece zile l Ședința reconvocată este legal constituită, indiferent de numărul proprietarilor prezenți l Cu votul a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți se poate hotărî orice se consideră util pentru o adevărată schimbare: înlocuirea președintelui, a administratorului, a membrilor comitetului executiv, a cenzorilor, modificarea bugetului, condițiile de angajare a administratorului, inclusiv probleme financiare etc. Pentru proprietari, schimbarea liderilor asociației trebuie să aducă îmbunătățiri privind comunicarea cu președintele și administratorul, gestionarea actelor și banilor în condițiile legii, operativitate în rezolvarea problemelor, apropiere și unitate față de interesele comune legitime ale asociației respective.