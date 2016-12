„Nu pricep de ce unii locatari sunt scutiţi de penalităţi, iar alţii plătesc ca proştii?”

SEMNALE

„Nu pricep de ce unii locatari sunt scutiți de penalități, iar alții plătesc ca proștii?”

Potrivit legislației privind activitatea asociațiilor de proprietari, scutirile (doar temporare!) de la plata penalizărilor aplicate locatarilor se fac numai prin decizia comitetului executiv, iar asociația de locatari netransformată în asociație de proprietari nu are acest drept. „Ca proprietar, mereu am înțeles că trebuie să fiu un plătitor corect al taxelor de întreținere, al fondului de rulment și de reparații, ceea ce s-a și întâmplat până să dea criza asta peste noi. Am o firmă și fac tot ce se poate omenește ca să n-o închid. Problema e că administratorul de la asociație nu mă mai are la ochi buni, mă crede om plin de bani și îmi face șicane că nu-mi fac timp să-mi achit datoriile. Din rău-platnic nu mă scoate și mi-a trimis vorbă printr-un vecin că dacă n-o să plătesc penalitățile și toate datoriile pe care le am și pe care le recunosc, o să mă dea în judecată. Poate că are și ea dreptate, e nevoie să plătească și asociația facturile la furnizori! Însă nu înțeleg de ce, totuși, există în bloc oameni care sunt păsuiți de la penalități, știu sigur treaba asta, chiar ei au recunoscut?” - ni s-a plâns G. Achim, 43 ani, din Constanța. Cititorul nostru ne-a mai spus că, întotdeauna, în asociația din care face parte au existat restanțieri și nu-și amintește să fi fost cineva evacuat din apartament din această cauză. Recunoaște că, mai ales în ultimul timp, restanțele de acest gen sunt pe cale de a deveni o problemă majoră la nivelul asociației, dar nimeni nu vrea să înțeleagă că mulți locatari și-au pierdut locurile de muncă și au mari probleme financiare. Admite, însă, că rău-platnicii „cu tradiție” nu ar trebui să se bucure de clemența nimănui. „În loc să vorbească prostii, mai bine ar veni la ședințe!” În calitatea sa de administrator al asociației de circa un deceniu, V. Irina își cunoaște locatarii, însă nu se aștepta să aibă surpriza de a fi reclamată la ziar tocmai de G. Achim, „o persoană cu care, până să fie patron, am avut o colaborare foarte bună. După aia probabil că i-a intrat în cap că ar fi deasupra ce-lorlalți și nu și-a mai plătit la timp dato-riile. Altfel nu-mi explic toate astea! Dacă avea probleme, putea să vină să le discute cu mine, așa cum fac toți ceilalți și îl mai amânam. Părerea mea e că în loc să vorbească prostii, mai bine ar veni la ședințe!”. Apoi, reprezentanta asociației de proprietari ne-a explicat că, potrivit legislației în domeniu, numai prin decizia comitetului executiv pot fi scutite, temporar, de la plata penalizărilor persoanele aflate în situații dificile din punct de vedere financiar și care, în timp, au dat dovadă de seriozitate, neproducând niciun fel de probleme în cadrul asociației de proprietari. Legiuitorul – sensibil la problemele locatarilor Că unii locatari se pot bucura de clemență din partea asociației a confirmat-o și Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Con-stanța, care a precizat că orice asociație de proprietari cu personalitate juridică și cod fiscal poate aplica penalizări, însă numai dacă, în interiorul ei, prin decizie a comitetului executiv sau hotărâre a adunării generale a proprietarilor, s-a stabilit un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Astfel de penalizări nu trebuie să fie mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat. Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari afișate pe lista lunară de plată este de maximum 20 de zile calendaristice. Mai mult, reprezentantul UJAP atrage atenția că administratorul asociației de proprietari este obligat ca la ședința de comitet executiv să prezinte o situație cu restanțierii, comitetul având libertatea să se pronunțe în cazurile cu probleme mai delicate. Pe de altă parte, și proprietarii care, la un moment dat, au probleme financiare, pot să depună o solicitare de bun simț către comitetul executiv, pentru a-i solicita amânarea penalităților la cheltuielile de întreținere. Cu alte cuvinte, printr-o bună colaborare între locatari și reprezentanții asociației, problemele delicate pot fi depășite fără a mai fi nevoie ca „rufele murdare să fie spălate în public!”