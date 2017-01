SEMNALE

Nu permit copiilor de la alte blocuri să se joace în „grădina“ lor!

Pe motiv că le ajunge gălăgia lor și nu le mai trebuie și una de… import, mai mulți locatari (pensionari) îi… legitimează pe copiii care se joacă în zona din spatele blocului în care locuiesc. Cei care au… buletinul în blocurile vecine sunt luați de mânecă și trimiși să se joace în „grădina blocului lor”! Părinții cred că astfel de situații sunt posibile din cauză că locurile de joacă pentru „copiii mai mari sunt ca și inexistente în Constanța”. Din ce în ce mai mulți părinți se plâng că nu reușesc să-i dezlipească pe cei mici de ecranul computerului, fiind atrași de tot felul de jocuri virtuale, în spații închise, în detrimentul jocurilor în aer liber. Iar atunci când se întâmplă ca micuții lor să ia… o pauză și să iasă afară, la joacă, persoane „mai sensibile, care nu iubesc copiii, supărate pe viață și pe tot ce este vesel, prin felul în care se poartă, îi trimit pe copii înapoi la calculator!” - cel puțin aceasta este concluzia „îngrijorătoare” la care au ajuns unii părinți. Fac legea pe domeniul public l Diana M., mama unui băiat de 12 ani, ne-a mărturisit că a trebuit să ducă o grea muncă de lămurire pentru ca al său copil să înțeleagă că este extraordinar de benefic pentru sănătatea lui să se joace cât mai mult timp în aer liber decât „să stea înțepenit în fața calculatorului. Cu chiu, cu vai, i-am făcut un program de joacă afară. Numai că niște domni pensionari din blocul nostru își cam fac propriile reguli. Nu vreau să mă iau de dânșii pentru că sunt singurii din bloc care chiar se ocupă ca spațiul din spatele blocului să arate ca un parc. Muncesc ore întregi acolo, totul e curat, e verdeață, sunt și câteva bănci. Meteahna lor este ca acolo să se joace numai copiii din bloc. Și ca să se convingă că nu sunt trași în piept, îi monitorizează tot timpul, iar dacă observă vreo figură nouă care nu e din bloc, o trimit la plimbare. Băiatul meu are doi prieteni foarte buni și un verișor care locuiesc în alte blocuri mai îndepărtate, unde nu au loc de joacă. E normal să prefere locul ăsta frumos de la noi. Numai că domnii pensionari, care se cred proprietarii locului din motiv că au grijă să arate bine, să arunce gunoaiele, îi gonesc pe toți… intrușii. Rămas fără partenerii lui de joacă, băiatul meu s-a închis iar în casă. Am încercat să le explic domnilor vecini că din cauza asta nici băiatul meu nu mai iese la joacă, dar mi-au spus că sunt prea sătui de gălăgia pe care o fac copiii noștri și nu mai au nevoie și de gălăgie de import. Mai mult, ei sunt de părere că fiecare trebuie să se joace unde locuiește și cu… asta basta. Nu sunt genul de om care să se certe, dar vreau totuși să știu dacă e normal așa ceva și cum să rezolvăm situația asta penibilă?”. l „M-am săturat să-mi duc fata la joacă în Mall. Avem un loc frumos de joacă în spatele blocului, dar copilul meu nu mai vrea să iasă. Mi-a spus că nu-i place de domnii care le strică gașca în fiecare zi. Ea este mai sensibilă, am avut probleme cu soțul când eram căsătorită cu el, țipa tot timpul și, de atunci, cum aude că cineva țipă, intră iute în casă. Cine le dă dreptul acestor oamenii să-i trieze pe copiii care nu sunt din blocul nostru? Ei se bat cu pumnu-n piept că au grijă ca locul de joacă pentru copiii noștri să arate frumos, iar noi, drept recunoștință, venim cu pretenții să primească acolo tot orașul! Nici nu știm ce-i de făcut, dar abia a început vara și nu e bine ce se întâmplă! Credeți că se poate ca acolo unde se joacă mai mulți copii să fie liniște?” (Maria G., 38 ani). v v v Astfel de situații sunt de-a dreptul absurde și în opinia președintelui Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari, Marcel Dragu. Cunoscător direct al multor motive care alimentează conflictele dintre locatarii adulți, din cauza… problemelor create de copii, a simțit nevoia să ne vorbească despre o plăcută experiență pe care a trăit-o urmare unei vizite recente în Spania, țară în care nu doar copiii mici dispun de locuri de joacă, ci și adolescenții. Chiar dacă nu este vorba de terenuri cu suprafețe foarte mari, spațiile respective sunt împrejmuite, amenajate frumos cu terenuri de fotbal, handbal etc.: „La noi mai sunt locuri de joacă, dar pentru copiii mici. Cei de vârste mai mari nu au nimic amenajat și din cauza asta scriu pe blocuri, le mâzgălesc, fac tot felul de prostii, iar dacă găsesc o mașină abandonată, până nu-i desfac și ultimul șurub nu se opresc. Necazul e că nici oamenii mari nu sunt înțelegători. Cu ani în urmă, am fost la o mediere la o asociație din zona «Groapă», care ceruse să se facă un loc de joacă pentru copiii din zonă. Cei mai mulți au vociferat că o să fie gălăgie. Le-am explicat că există cereri și pentru o cârciumă, iar când au auzit, normal că au preferat locul de joacă”. Mai mult, ideal ar fi ca toți locatarii să se ocupe de igienizarea spațiilor din incinta blocurilor și să înțeleagă că, sub niciun pretext, nu pot îngrădi accesul nimănui pe domeniul public, indiferent de vârsta pe care o are!