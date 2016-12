SEMNALE

„Nu ne mai bate la cap, o să dispărem când ne expiră contractele!“

În momentul în care i-a vândut imobilul, fostul proprietar l-a mințit că locuința este liberă, asigurându-l că se poate muta când dorește. În realitate, spațiul este ocupat de chiriași cu acte în regulă, care nu sunt dispuși să renunțe înainte de termen la contractele de închiriere valabile până la sfârșitul anului 2011. Viața arată că a te așeza la casa ta costă uneori mai mult decât face, iar visul de a fi proprietar devine cel mai urât coșmar. În ideea evitării situațiilor neprevăzute, specialiștii consideră că sprijinul unei persoane cu studii juridice, atenție!, înainte de semnarea actelor de vânzare-cumpărare, ar fi soluția ideală. „M-am pricopsit cu o armată de chiriași care nu se dau plecați!” Ani de zile a fost chiriaș, iar după ce a semnat contractul de cumpărare a unei locuințe, în sufletul lui A. Codană (43 ani), și-au făcut loc toate gândurile de „compasiune” față de chiriașii din lumea asta, care n-au avut bafta de a-și cumpăra casa râvnită ani de zile. „Nu sunt superstițios, dar cred că am cobit, nu știu ce m-a apucat să simt o mare milă față de chiriași, în general. Poate și pentru că toată viața am râvnit la o casă a mea, pe care să o împart doar cu copiii mei și-atât. Cred că Dumnezeu m-a auzit și m-am pricopsit cu o armată de chiriași care nu se dau plecați din casa pe care am cumpărat-o cu mari sacrificii. Stau și mă întreb cum a putut vechiul proprietar să mă mintă în halul ăsta? Mi s-a părut mie suspectă graba cu care a vândut, dar și eu eram nerăbdător să mă mut în casa mea și am trecut peste asta fără să mă alarmez. Dar ca să dau peste o casă plină de chiriași, nu m-am gândit nici în cele mai negre vise!” - ne-a povestit A.C., care a dorit să se știe că a făcut sacrificii enorme ca să se bucure de statutul de proprietar. Când colo, cel mai așteptat moment al vieții sale a devenit un adevărat coșmar. Totul, din cauză că locuința este ocupată, în întregime, de trei perechi de chiriași, care dețin contracte de închiriere legale, valabile în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2011. Ca un chiriaș cu state vechi, A.C. știe că nu e prea comod să te tot muți cu lucrurile după tine dintr-o casă în alta, însă nu și-a imaginat „totuși, niște oameni, n-o să înțeleagă că lucrurile nu pot rămâne cum scrie la contract atunci când se schimbă proprietarul. Am discutat cu ei, i-am luat pe toate părțile, m-am oferit să le găsesc eu alte spații pe care să le închirieze, dar nici nu vor să audă. «Nu ne mai bate la cap, o să dispărem când ne expiră contractele și punct!» - asta e tot ce aud din gura lui de aproape două luni de zile. Sunt disperat și vreau să știu dacă am vreo șansă ca să-i dau afară pe acești chiriași fără suflet cât mai repede. Citesc Cuget liber și sper să fiu ajutat. Vă mulțumesc!”. v v v Faptul că ați nimerit un partener de tranzacție pentru care adevărul nu intră în nicio ecuație, indiscutabil, a fost ghinionul dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât ați fost asigurat că locuința este liberă. Din păcate, ceea ce nu ați reușit pe cale amiabilă, nu este posibil nici prin mijloace coercitive, din cauză că legea nu vă permite să-i scoateți în stradă pe chiriași. Totul, din cauză că potrivit Codului Civil (Titlul VII), dacă proprietarul vinde casa cu chiriași, cumpărătorul este dator să respecte contractul de închiriere făcut înainte de vânzare și să aștepte până expiră termenul. În schimb, dacă în contractul de închiriere există o clauză de reziliere în cazul vânzării apartamentului, atunci chiriașii sunt obligați să părăsească locuința după schimbarea proprietarului. În situația în care o asemenea clauză nu există, noul proprietar va trebui să aștepte eliberarea spațiului ocupat de chiriași până la expirarea termenului de închiriere. Ar fi bine să le cereți chiriașilor contractele de închiriere, pentru a vedea dacă ele cuprind sau nu aceste clauze. Dacă ele nu există, iar chiriașii nu vor să plece, încercați să cereți în instanță rezilierea contractelor de închiriere, prevalându-vă de faptul că nu ați fost informat înainte de perfectarea actelor de vânzare-cumpărare că în viitoarea dumneavoastră proprietate există chiriași cu acte în regulă. Numai pe baza unei hotărâri judecătorești definitive de reziliere a contractelor, îi puteți da afară pe chiriași. Asta, dacă între timp, nu se gândesc să elibereze casa de bunăvoie.