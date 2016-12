SEMNALE

„Nu-mi rămâne decât să mă fac vraci!“

Firma i-a respins documentele necesare obținerii calității de coasigurat medical a mamei, aflată în întreținerea sa, pe motiv că legislația nu mai permite acest lucru. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate precizează că legislația nu a suferit modificări la acest capitol, cel puțin până acum. La 20 de ani de la căderea comu-nismului, Marilena Oancea (43 ani) nu și-a imaginat nici în cele mai negre vise că va fi obligată să facă vreo comparație cu epoca virusată în toate viscerele de comunismul ceaușist. Chiar dacă acceptă că numai… sănătoasă nu poate fi realitatea în vremuri de criză, nu i se pare corect ca statul să taie în carne vie și unde este cazul, și unde nu e loc de așa ceva, cu atât mai puțin când în joc se află sănătatea omu-lui, oricum în mare suferință, din motive arhicunoscute. Supărați și disperați de sărăcia de azi, însă, unii uităm sărăcia și disperarea de ieri. „Mai sunt câteva zile și aniversăm Revoluția, iar noi am ajuns să uităm ce rău a fost și să avem regrete. În sectorul sănătate, părerea mea e că omul de rând chiar nu are ce regreta – ne-a spus M. Oancea. Și, totuși, eu, ca întreținător al mamei mele și despărțită de un soț care și-a uitat obligațiile față de propriul copil, am ajuns în situația să regret unele rânduieli comuniste. E vorba despre asigurarea medicală, pe care o avea orice muritor. Acum, în plină demo-crație și drepturi cât încape, mă duc la firmă să depun actele, pentru ca mama mea să fie și în 2011 coasi-gurată medical pentru că se află în întreținerea mea și nu are niciun venit. Pe deasupra, este și bolnavă cronic. Doamna de la Personal mi le-a respins, pe motiv că s-a dat o lege și că mama va trebui să-și plătească asigurarea medicală cu 5,5 la sută de-acum încolo, dacă vrea să fie asigurată, dar n-a știut să-mi spună despre ce lege e vorba. Mi-am luat hârtiile și am început să plâng. Nu-mi rămâne decât să mă fac vraci, ca s-o vindec eu pe mama! Aș putea afla despre ce lege e vorba, s-au pus alte condiții? Vă mulțumesc din suflet și doresc sănătate întregului colectiv!”. v v v Potrivit reglementărilor în vigoare, soțul, soția sau părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate medical, pot beneficia de toate facilitățile pe care le oferă o asigurare medicală, în calitate de coasigurați. Pentru a dobândi statutul de coasigurat, însă, Lămâița Antohi, purtător de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, ne-a explicat că trebuie îndeplinite câteva condiții, prima dintre ele fiind prezentarea unui certificat de la Administrația Financiară care să ateste că persoana respectivă nu are niciun fel de venituri proprii. Este adevărat că titularul asigurării trebuie să-și anunțe angajatorul că are o persoană în întreținere, iar acesta să elibereze o adeverință prin care atestă că titularul are toate plățile la zi. După obținerea acestei adeverințe, următorul pas îl reprezintă vizita la medicul de familie, care, pe baza actelor prezentate, va încadra persoana respectivă ca și coasigurat al pacientului aflat în evidențele cabinetului său. Confuzia în cazul prezentat mai sus se datorează faptului că, într-adevăr, Guvernul a decis la începutul lunii decembrie a.c., prin ordonanță de urgență, ca pensionarii cu veni-turi pornind de la 740 lei și revoluționarii, cu excepția celor răniți, să achite, începând cu 1 ianuarie 2011, contribuții de 5,5% la Fondul asigurărilor de sănătate. Însă acest act normativ nu face nicio referire la modificarea condițiilor de obținere a statutului de coasigurat, cum greșit au perceput unii angajatori.