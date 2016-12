"Nu mai vrem un primar la fără frecvenţă" / Voi pe cine aţi vrea să conducă oraşul?

Opinii de la cititori

"Nu mai vrem un primar la fără frecvență" / Voi pe cine ați vrea să conducă orașul?

Ştire online publicată Vineri, 27 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

l Mai mulți cititori consideră că actualul primar al Constanței ar fi trebuit să-și depună de bunăvoie mandatul pur și simplu din cauza absențelor, în condițiile în care: „Chiar domnia sa ne tot anunța, prin presă, prin televiziune, ori de câte ori pleca în concediu fără plată, să se relaxeze, să se distreze, prin țări exotice. La fiecare nou anunț de acest fel revolta mea creștea. De ce? Pentru că așa ceva mi se pare un afront maxim la adresa alegătorilor, care l-au proțăpit în fruntea primăriei să ne apere interesele, nicidecum să-și bată joc de ele!” – este de părere Daciana Șiriu. Femeia speră ca măcar din acest considerent, Radu Mazăre să nu mai candideze la primăria Constanței. Pe de altă parte, recomandă tuturor constănțenilor să se implice cu adevărat în campania electorală, pentru că orașul are nevoie de un primar care să lucreze full time, la câte probleme sunt de rezolvat: „Nu mai vrem un primar… la fără frecvență”.l „Este foarte bine că oamenii sunt întrebați ce fel de primar își doresc!”, este de părere Smaranda Matei. Femeia este atât de decepționată de felul cum a fost tratat orașul în ultimii ani, încât este hotărâtă să se implice în campania electorală, dar să-i mobilizeze și pe alții: „Este foarte adevărat că mulți oameni votează după cum li se spune de cineva din familie, mai instruit și mai cunoscător în ale politicii. Așa va fi mereu în familiile unde se face politică. Însă oamenii din familiile obișnuite votează la plesneală. Asta, din cauză că nu se implică în campanie, nici nu cunosc candidații, iar după aia, sunt primii care se plâng de primarul instalat în funcție. E nevoie de o societate civilă puternică la Constanța, care să le deschidă ochii oamenilor că un primar care pune mai presus distracțiile, care nu mai știe câte concedii face pe an, nu are ce căuta pe o asemenea funcție. Să-și facă o agenție de turism, dacă îi place să se plimbe!”.l Vlad Brusture este convins că la Constanța, mai mult de trei candidați pentru postul de primar n-o să fie. De aceea, el este hotărât să-l voteze pe cel care va promite, sub jurământ: „Că o să-și facă doar concediul legal de odihnă cuvenit, nicio zi în plus, așa, ca toți muritorii!”