„Nu mă face nimeni tată cu arcanul!“

Sunteti dusi cu pluta! In SUA e alt principiu: femeia fara tata e SOMATA sa declare tatal prezumtiv al copilului. Pentru ca lipsa tatalui, provoaca un gol psihic in educatia copilului si pentru ca apare si problema financiara destul de dureros. Totusi, tatii aduc ceva bani acasa... se zice de egalitariste. Dar tatalui prezumtiv i se fac analize serioase. Daca la analize iese ca nu el e tatal, i se cere scuze de catre justitie si lasat in pace. La noi, mai toti cei reclamati ies tata?!!! Chiar daca nu a facut sex in viata lui cu fufa. Apoi, mai e si povestea cu "razboiul spermelor", cea care are mai multi amanti, merge la orgii etc. Pe scurt, barbatii care refuza recunoasterea unui copil se bazeaza pe imoralitatea mamei. Ori ea e fufa, ori el e iresponsabil. Daca e dat in judecata, instanta il va obliga sa faca testul. Dar e o problema. Caci daca el va pierde, ii va da fufei bani, dar nu se va atasa de copil. Doar daca (vezi Piturca) va plati o pensie alimentara prea mare, caz in care il ia la el acasa... Deci, la noi e la fel ca in SUA si nu e. Atit mentalitatea cat si aplicarea legii e total diferita. Omeneste e ca o fufa sa stie sa utilizeze prezervativul, si pilule anticonceptionale. De dinainte si de dupa. Nu poti sa faci o familie cu un tata adus vorba lu' ala cu arcanu. Dar probabil pe ea o intereseaza doar banii lui. In general, barbatii sunt foarte duri in privinta paternitatii fortate, mai ales cand stiu ca mama e... Iar a trai toata viata cu gandul ca sotia a facut copii cu altul (altii) e un chin. In plus, legea se gandeste doar la copilul femeii fara sot. Dar ce se intimpla cu copii tatalui prezumtiv (prezenti sau viitori) care vor avea sursele economice limitate de acest copil "din flori", pe care justitia il apara in detrimentul lor? Legea e proasta si inutila pentru o societate morala. Legea vrea sa lecuiasca o nedreptate, dar lezeaza alte persoane. (Viitoarea sotie si copii ai tatalui prezumtiv.) Asa e in societatile care incurajeaza sexul in afara casatoriei si destrabalarea. Copii nelegitimi pe care statul nu vrea sa-i creasca si mult cancer de col uterin. Nu trebuie incurajata pedepsirea tatilor prezumtivi (femeile trebuie invatate sa se protejeze singure de sarcini nedorite si de virusul HPV luat si cu prezervativ. cauzele sunt aceleasi: excesul de sex... cu multi barbati necunoscuti ...) Sunt si femei care ii imbata pe barbati si apoi fac sex cu ei, pretextind ca ei ar fi tatii reali. Altele nu-i imbata ci ii farmeca etc. Fiecare isi prinde prostul cum crede. Dar legea nu trebuie sa le sprijine. Ele profita de nevinovatia proastelor, care chiar cred barabtii care le duc cu vorba fara sa le pese de urmari. De aici s-a ajuns la o ineptie sociala. Pe urma se intreaba femeile de ce barbatii le evita si nu vor sa faca sex cu ele... Prefera prostituatele, care stiu cum sa evite sarcina. Problema e simpla. Daca femeia e sincera si a fost dusa cu vorba, sa-l cheme in judecata. (Desi si citarile astea au un termen limita, din cate stiu eu. Sau noile coduri nu le mai au...) Ii vor face analizele cu forta. Dar a condamna, in bloc, toti tatii care refuza testul cu fufele astea,,, e prea mult. E problema de mentalitate. De asta devii susceptibil de analiza... subiectiva, noni. Nici un barabat nu acuza alt barbat in astfel de cazuri... Doar femeile latra pe tema barbatilor iresponsabili. Dar ele unde erau cand el dadea din fund? Nu stii ca daca cateaua (cacofonie intentionata) nu ridica coada, dulaul nu poate face nimic? Dar... dupa voturi, vad ca jurnalul asta e citit doar de pezediste si pezedisti! ma miram eu de ce v-ati lasat pe tanjala in ultima vreme si nu mai aduceti critici onor conducerii orasului... Cum, chiar sunteti toti chiori si nu vedeti ca Raducu nu seamana cu "taticu" din acte? Mai feminizdelor, mai vedeti conferintele lui Pam Stentzel pe You tube. Aveti nevoie sa intelegeti dreapta in actiunea... sexuala! Aveau dreptate cititorii aia care o recomandau. Nu stiu daca voi avea familie, dar voi avea copiii mei! Sunt si familii fara tati sau fara mame. Notiunea de familie e mai larga in ziua de azi. De ce as ingriji de o vaca nerecunoscatoare si plimbareata, cu coada mereu sus, care face vitei cu toti taurii din ocol, pentru o cana de lapte? Daca va fi sau nu familie, depinde de sotie... O fufa nu e-n stare sa puna bazele si sa ingrijeasca o familie. O fufa are grija doar de foalele ei! Nici macar de copii nu se ingrijeste. Toti au bun simt. Depinde din ce directie privesc fenomenul! Iar aici se pare ca exista doar unul singur. Noroc ca mai apare cate un behehehe sa pigmenteze discutia si sa arate si alte puncte de vedere. Prea v-ati aliniat toti (toate) la PCR si feminizde.