„Nu le e de bani, au clonţul mare, asta e problema lor!“

SEMNALE

„Nu le e de bani, au clonțul mare, asta e problema lor!“

Deși nu sunt genul de oameni care să meargă la vecini după o cană de zahăr sau un litru de ulei, își dau seama că în unele familii din bloc sunt lucruri în neregulă și fără a fi nevoie să le bată la ușă. De când s-au mutat în alt imobil, A. Miuță și Cristiana Popa se tot gândesc dacă au puterea necesară pentru a le reclama oriunde („la ziar, la poliție, la mame, la tați, la copii” etc.) pe cele două familii de vecini care, „din plictiseală și răutate”, nu știu ce să mai inventeze pentru a le „confisca iremediabil tihna”. Poate că dacă reprezentanții asociației de proprietari s-ar fi implicat mai mult în aplanarea eternelor conflicte, nu ar fi ajuns nici acum la ziarul nostru: „În viața mea n-am reclamat pe nimeni niciunde, darămite la ziar! Dar nu se mai poate conviețui cu acești oameni și dacă noi nu facem nimic, cine să se zbată pentru noi? Eu dintotdeauna am stat la bloc și-mi aduc aminte că atunci când eram copil, m-aș fi jucat, aș fi făcut și eu gălăgie, însă bunică-mea mă amenința mereu că dacă nu respect liniștea în bloc, o să vină tanti de sub noi, o să facă scandal și o să mă facă de râs la tot blocul, chiar și la școală! Vă dați seama că nu făceam nici «pâs». Și nu doar orele de liniște erau sfinte, mereu trebuia să fiu atentă. Asta m-a marcat foarte tare și niciodată n-am sărit cu gura la vecinii gălăgioși. Însă ceea ce se întâmplă acum în blocul nostru nu mai poate fi trecut cu vederea!” - ne-a spus A. Miuță (51 ani). Femeia ne-a povestit că relația cu vecinele cu care împarte același palier s-a alterat și mai mult de când s-a luat inițiativa termoizolării blocului. Absolut întâmplător („pentru că s-a făcut licitație”), a câștigat firma la care lucrează și soțul său: „Soțul meu este doar șef de echipă, habar n-a avut că directorul firmei s-a înscris la licitație. A aflat că trebuie să lucreze la blocul nostru abia atunci când li s-a spus care e noul punct de lucru. Ei, de cum l-au văzut pe bărbatul meu cu echipa de muncitori, vecinii mei de palier parcă și-au ieșit din minți și au renunțat să-și mai izoleze apartamen-tele. O să iasă blocul urât din cauza lor. Mai rău, s-au postat în fața scării și le spun la toți locatarii că s-a câștigat licitația pe pile, că alte firme iau bani mult mai puțini, că președintele asociației și-a luat partea de la soțul meu, că echipa asta a mai lucrat și la alte blocuri și a lucrat prost, știu ele de la diverse cunoștințe, sincer, nici nu mai țin minte tot ce mi-au auzit urechile. Au reclamat firma și la ITM, și la Poliție, e scandal la noi ca la ușa cortului. Vă rog să scrieți aceste lucruri și sper ca măcar după ce vor citi articolul, să-și dea seama că putem să întoarcem și noi foaia, nu ne ține nimeni să le reclamăm la Poliție, la Parchet, că doar n-o să le suportăm isteriile la nesfârșit, ne putem coborî și noi la nivelul lor. Nu e o amenințare, dar asta le așteaptă dacă nu se potolesc!”. Se răzbună și pe copii Pe de altă parte, Cristiana Popa ni s-a plâns că „vecinii recalcitranți”, după ce au văzut că lucrarea de anvelopare a blocului merge mai departe, au început să se răzbune pe copii. Femeia ne-a povestit că în fața blocului este un mic teren de joacă pentru copii, unde părinții au pus o măsuță pe care fetițele o folosesc pe post de loc de „consultat păpușile bolnăvioare. Doamnele mele vecine cu clonțul mare au spart masa și le-au amenințat pe fetițe că dacă mai ocupă spațiul cu toate prostiile, o să le ia toate jucăriile. De fapt, le-au și dispărut seturile medicale pe care le aveau, vreo două păpuși și o minge. Când m-am luat de ele, n-au recunoscut nimic și au început să blesteme”. „Da, e adevărat ce vi s-a spus!” Jenat de situație, V. Apostolov, ne-a mărturisit că el însuși, în calitate de președinte al asociației, a avut nenumărate „clinciuri” cu cele două familii, însă a preferat să nu le ia în seamă: „O dată se luaseră de niște copii și le-am atras atenția să se potolească. Una dintre ele a început să urle la mine ca ultima mahalagioaică. Și mai e ceva: le place să iasă la geam, ca să audă toți vecinii ce au ele de zis. Se spune că deșteptul cedează, ceea ce am și făcut, nu-mi plac scandalurile”. Totuși, de data aceasta, deși nu este prea încrezător în succes, președintele asociației pare hotărât să se implice cu adevărat, cel puțin în aplanarea conflictului iscat de problema izolării fonice a blocului. Ne-a explicat că firma în discuție a câștigat licitația în mod corect, are documente care dovedesc asta, și că n-a știut că unul dintre locatari îi este angajat: „Ele au semnat deja contractele, ca și ceilalți locatari, dar m-au amenințat că nu vor să plătească. Nu le e de bani, au clonțul mare, asta e problema lor! Se anunță ploi, trebuie să terminăm rapid lucrarea, nu ne opintim de ele. Sperăm să plătească până la urmă. Oricum, dacă nu se potolesc, o să chem sectoristul, așa nu mai merge, prea e tensiune în bloc din cauza lor”. Am încercat să obținem o reacție și din partea locatarelor acuzate că întrețin conflictele în bloc, însă, deși am sunat la ușă cu insistență, nu ne-au deschis. Dacă, totuși, doresc să-și exprime punctele de vedere pe marginea acuzelor vecinilor, le așteptăm la redacție.