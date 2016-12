Nu lăsaţi astenia să-şi facă mendrele (1)

Pentru sănătatea ta

Nu lăsați astenia să-și facă mendrele (1)

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„De când a toamna au început să mă streseze tot felul de lucruri, dar cel mai tare mă afectează vremea. Eu sunt o fire energică și n-aș vrea să am de-a face cu astenia de toamnă. Pot afla care sunt simptomele asteniei, că n-aș vrea s-o dau în bară cu nervii!” (I. Nicoară).v v vNu lăsați gândurile negre să vă strice week-endul, stimată doamnă Nicoară. Chiar dacă astenia de toamnă a devenit o psihoză pentru mulți, este bine să știți că un asemenea diagnostic se atribuie abia după ce aceleași simptome se manifestă timp de trei sezoane la rând, iar ele dispar în restul anului. Pentru a afla despre ce e vorba, medicul primar Emilian Banu vă recomandă să luați legătura cu medicul dumneavoastră de familie. Aceasta și din cauză că, practic, nu există un examen clinic în urma căruia să se poată pune cu certitudine diagnosticul de astenie de toamnă. Medicul va ști însă ce să vă întrebe, în funcție de stările pe care le acuzați, dar și de istoria simptomelor pe care le-ați resimțit în ultima vreme. Mai mult, tot medicul are competența să vă supună unui test de mișcare, dar să vă și recomande un set de analize sanguine.Despre simptomele asociate asteniei de toamnă, citiți în ediția viitoare a ziarului nostru.