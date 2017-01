Nu i se repară gratuit autoturismul aflat în garanţie

SEMNALE

Nu i se repară gratuit autoturismul aflat în garanție

S-a bucurat prea puțin de achiziția sa După parcurgerea doar a 3600 de kilometri, în timpul unei deplasări, proprietarul autoturismului Ford Focus, Marin Gabriel Iscru, domiciliat în comuna Corbu, județul Constanța, a constatat că motorul a început să scoată un fum negru. „La Service, după verificarea autoturismului, s-a demontat filtrul de combustibil - motorină, când s-au observat mai multe bucăți de spanuri metalice. S-au demontat apoi pompa de injecție și injectoarele, pentru a fi trimise spre verificare, conform procedurii, la reprezentanța Bosch din București, având în vedere că producătorul injectoarelor este Bosch. Concluzia experților m-a bulversat pur și simplu: nu ar fi vorba, nici pe departe, de vreun defect din fabricație, ci pur și simplu injectoarele s-au uzat din cauza combustibilului contaminat cu care eu aș fi alimentat mașina, teorie cu care nu sunt, sub nici o formă, de acord”. Contraexpertiza tehnică susține altă teorie Dorind să se convingă dacă rezultatul primei exertize tehnice este cel corect, mai ales că susține, în continuare, că a cumpărat combustibil numai de la stațiile autorizate, proprietarul a solicitat, pe cont propriu, o contraexpertiză tehnică judiciară, realizată de un expert autorizat de Ministerul Justiției. Expertul care a realizat cea de-a doua expertiză a ajuns, însă, la altă concluzie: „Faptul că defecțiunile constatate se manifestă numai la două injectoare, fără a fi afectate pompa de injecție, precum și celelalte două injectoare, cauza nu poate fi, obligatoriu, utilizarea unui combustibil de proastă calitate. În același timp, existența unor particule în combustibilul extras nu constituie, obligatoriu, o defectare numai a două injectoare… Față de aceste date, se poate concluziona faptul că producerea defectării unor duze nu s-a datorat utilizării unui combustibil necorespunzător, fiind o uzură anormală a acestora datorată construcției piesei respective sau a unei funcționări anormale a motorului“. Cazul a ajuns în instanță Liliana Vasile, director de calitate în cadrul Trans Atlantis SRL Constanța, ne-a explicat că nu firma pe care o reprezintă este cea care acordă garanția („Noi doar am încasat banii!”), ci Romcar București, în urma diagnozei și a respectării tuturor procedurilor legale, firmă care ar fi putut accepta fără probleme înlocuirea injectoarelor în condiții de garanție, deci fără plata contravalorii acestora, dacă erau îndeplinite condițiile de garanție, respectiv condițiile de normală exploatare. „Sincer, nu știm în ce limbă să-i mai vorbim domnului Iscru, pentru a înțelege că expertul care a realizat cea de-a doua expertiză trebuia să fie autorizat de către SC Romcar SRL, care este administratorul Rețelei de Garanții Ford și singurul care poate aviza garanțiile pentru autoturismele Ford”. Motivul invocat este următorul: expertizarea unor astfel de injectoare de ultimă generație nu se poate face printr-o simplă vizualizare, ele trebuind să fie testate în condițiile existenței unui stand specializat și a unei aparaturi electronice capabile să efectueze o astfel de expertiză, deținătoarele acestor standuri fiind doar cele două societăți autorizate de reprezentantul Bosch în România. „Cazul a ajuns în instanță, noi avem toate documentele la dosar, însă, în continuare, proprietarul nu vrea să recunoască faptul că a folosit combustibil necorespunzător. Mai mult, pentru că mașina stă de nouă luni la noi va trebui să achite și parcarea. Aș vrea să mai spun că nu am înregistrat nici o altă reclamație pe acest tip de injectoare. Ne pare rău că s-a ajuns aici, însă nu este culpa societății noastre“.