Nu i s-a reparat motoscuterul aflat în garanţie

Din ciclul „Relații cu clienții”

Nu i s-a reparat motoscuterul aflat în garanție

Inaugurăm, astăzi, o nouă rubrică, pe care am intitulat-o „Relații cu clienții” și în cadrul căreia vom publica întâmplări cu dumneavostră, dragi cititori, în rol de clienți și cu tratamentul - corect sau incorect -, la care suntem cu toții supuși. Am mai scris de foarte multe ori despre calitatea relațiilor interumane și vom continua s-o facem, fie că e de bine sau de rău… De ce simplu, când se poate complicat? Raul-Ștefan Oancea, din Constanța, ne-a povestit că în urmă cu aproximativ patru luni a cumpărat un motoscuter, pentru care i s-a eliberat și un certificat de garanție valabil pe o perioadă de doi ani. În urmă cu circa o lună, pentru rezolvarea unei probleme apărute, deloc pretențioase, s-a prezentat la „STEFF MAR” - service de motoscutere, motociclete și biciclete cu sediul în Constanța, strada Theodor Speranția nr. 93. „M-am dus cu motoscuterul la service-ul la care aveam garanție și, după ce mi-a fost ținut în magazie aproximativ o lună, motivându-mi ba că nu au piesa respectivă, ba că nu știu ce are, într-un final, după încă o vizită a mea la dânșii, s-au enervat atât de tare încât mi l-au scos în stradă, spunându-mi cu seninătate că, de fapt, eu le-am vorbit urât și de aceea ei nu-și respectă contractul de service. Menționez că cei ce au garanție sunt refuzați sau amânați pentru că acest service are curtea plină de scutere aduse din Occident, pe care le repară contra cost. Îi controlează cineva cum își fac treaba?”. „Dumneavoastră sunteți un simplu ziar și-atât!” Rugată, în termeni politicoși, să ne spună dacă cele sesizate de cititorul nostru sunt reale, șefa service-ului de motoscutere, motociclete și biciclete „STEFF MAR“, „Tina… și-atât”, după cum ea însăși ni s-a prezentat, scurt și pe un ton înțepat (ignor absența formulelor de politețe din propoziție, că doar e Tina, iar eu nu am dreptul să cer respect!), cunoștea foarte bine situația. Nu și-a putut reprima, sub nici o formă, iritarea că posesorul motoscuterului a îndrăznit să se adreseze redacției noastre: „Când a venit la noi i-am explicat că nu aveam pe stoc piesa respectivă, că doar nu avem fabrică de piese, așa că o să mai dureze! Scuterul nu a rămas la noi o lună de zile, cum zice el, iar piesa respectivă nu este foarte importantă, dar a vrut s-o schimbe pentru că din cauza ei scuterul scoate un sunet mai greu! I-am explicat că o să se monteze când mecanicul o să aibă timp, mai ales că treaba asta dura foarte mult. Avem foarte multe probleme și nu-mi permit să las reviziile la urmă, pentru că depășesc kilometrajul. L-am rugat să lase numărul de telefon că o să-l anunț eu când e gata. Supărat că lucrarea nu era gata când vroia el, a venit la noi și a făcut scandal”. Întrebată dacă, după consu-marea acestui incident, omul mai are vreo șansă de a i se repara motoscuterul aflat în perioada de garanție, șefa service-ului ne-a apostrofat pe același ton nepotrivit pe care l-a folosit pe parcursul întregii convorbiri: „Asta e o problemă care o să se discute cu proprietarul, nu cu dumneavoastră, care sunteți un simplu ziar și-atât!”. După care ne-a trântit receptorul în nas. Se spune că succesul oricărei firme sau companii depinde de clienții acestora, iar fidelizarea lor este una dintre prioritățile oricărei firme care se respectă. Este suficient ca un singur angajat să dea cu bâta-n baltă, pentru a anula toate eforturile făcute pentru atragerea clienților, mai ales că publicitatea, pozitivă sau negativă, „din gură în gură”, funcționează foarte bine și la români. v v v Sunt nepoliticoși, agresivi, furioși, nerăbdători, insensibili sau prea sensibili, sunt persoane cu care este greu să comunicăm. Comportamentul lor este supărător, interacțiunea cu ei este obositoare. Ne sunt șefi, subordonați, rude sau prieteni. Nu-i putem ocoli, nu-i putem schimba. Ce-i de făcut? Așteptăm cu interes, dragi cititori, să ne spuneți ce tehnici de succes folosiți în comunicarea cu oamenii dificili pe care i-ați avut sau îi aveți în preajmă.