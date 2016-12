"Nu e vorba de curaj aici!"

„Am vrut să las o reclamație la OPC, dar mi s-a spus că trebuie neapărat s-o semnez, că nu se primesc anonime, că trebuie să am curaj și să-mi asum ce scriu acolo, că apoi trebuie să se verifice și se fac niște cheltuieli. Am explicat că e vorba de cineva din familie și s-ar lăsa cu scandal, nu e vorba de curaj aici, am mai auzit cazuri de nemulțumiți care nu reclamă de frică. Chiar nu înțeleg de ce nu se primesc anonime! Ce, toate reclamațiile semnate sunt și fondate?” – ni s-a plâns un cititor, care apreciază drept exagerată această cerință.v v vCei care sunt puși în situația de a depune o reclamație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor ar trebui să aibă în vedere că trebuie să respecte o procedură impusă de lege, mai exact O.G. nr. 27/2002. Din informațiile primite de la OPC, tot conform prevederilor legale, consumatorii nemulțumiți au dreptul să depună o reclamație la Protecția Consumatorului după ce au încercat să rezolve pe cale amiabilă problema cu cel răspunzător de prestarea acelui serviciu, indiferent de calitatea pe care o are. Abia dacă nu se ajunge la o înțelegere pot depune reclamația, care, tot potrivit reglementărilor legale, se face în nume personal și se semnează. În plus, trebuie să se atașeze și documentele probatorii, adică factura fiscală, bonul fiscal sau chitanța, contractul, certificatul de garanție sau alte documente, în funcție de situație. În concluzie, pentru a putea fi instrumentate de către comisarii OPC, reclamațiile trebuie asumate de consumatorii nemulțumiți.