Nu daţi copiilor alcool, nici măcar de poftă!

Nu dați copiilor alcool, nici măcar de poftă!

Aproape jumătate din copiii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani au consumat cel puțin o dată alcool, se arată într-o cercetare a Organizației Salvați Copiii. Studiul arată că, de multe ori, părinții sunt cei care le dau copiilor prima țigară sau primul pahar de băutură alcoolică. O familie din Mangalia a trăit, zilele trecute, un adevărat coșmar: copilul, elev în clasa a VI-a, „un adevărat model pentru oricine“ (cum îl considerau părinții), a venit acasă… pe trei cărări și cu un imens chef de scandal. Schimbat la față, din ușă, l-a pus la punct pe tatăl său cu vreo două înjurături grosolane, același tratament aplicându-i-l, apoi, și mamei sale. Stupefiată de cele auzite, mama copilului recunoaște că a fost la un pas de a leșina, motiv pentru care s-a retras în bucătărie. Încercând, totuși, să se adune, a dat ochii cu copil: „De această dată, părea relaxat. Prin ușa întredeschisă din camera lui l-am zărit instalat confortabil în fotoliu și uitându-se la televizor, sincer nu știu pe ce canal. Abia după un somn bun am putut să stau de vorbă cu el. Atunci mi-a spus că a băut șampanie, împreună cu alți prieteni, la un coleg de clasă ai cărui părinți sunt plecați la muncă în Spania, iar bunicii, care au grijă de el, trebăluiau prin curte. M-am gândit că sunt datoare să atrag atenția și altor părinți că, într-o casă în care copiii sunt îndemnați să bea, fie și șampanie fără alcool, lucrurile pot scăpa, la un moment dat, de sub control“ - ne-a spus Magda V., în vârstă de 37 de ani, din Mangalia. „L-am îndemnat mereu să guste alcool, de poftă!“ „Recunosc, ne-am făcut un obicei ca atunci când noi bem vin sau bere să-i dăm și lui câte un pic să guste, de poftă, că este băiat. Dar cred că am greșit zdravăn obișnuindu-l astfel“ - își reproșează cititoarea noastră, care și-a dat seama că atunci când li se oferă ocazia de a face cunoștință cu licoarea bahică, nici copiii aflați la vârsta inocenței nu rezistă tentației. Meniuri pentru copii, cu șampania de rigoare! Îndeosebi, cei care au copii mai mici știu că a devenit o modă ca sărbătorirea zilei de naștere a acestora să fie… care mai de care, cu invitații personalizate, decorațiuni speciale, meniuri speciale, din care să nu lipsească șampania pentru copii: „Cred că asta este cea mai mare greșeală a noastră, a părinților. Oare, nu există destule băuturi răcoritoare, de trebuie să le creăm neapărat ocazia să tragă cu nesaț din această băutură, «ca tata»?“. Riscul unei viitoare dependențe de alcool Mihaela Mihai, medic medicină generală, atrage atenția că tinerii pot deveni dependenți de alcool mai repede decât adulții și, cu cât încep să bea mai devreme, cu atât este mai mare riscul de a deveni alcoolici. De aceea, conștientizând că cea mai mare realizare sunt copiii, consideră că datoria părinților este să le dea educația corectă, fără a-i lipsi, însă, de bucuriile copilăriei!Aproape jumătate din copiii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani au consumat cel puțin o dată alcool, se arată într-o cercetare a Organizației Salvați Copiii. Studiul arată că, de multe ori, părinții sunt cei care le dau copiilor prima țigară sau primul pahar de băutură alcoolică. O familie din Mangalia a trăit, zilele trecute, un adevărat coșmar: copilul, elev în clasa a VI-a, „un adevărat model pentru oricine“ (cum îl considerau părinții), a venit acasă… pe trei cărări și cu un imens chef de scandal. Schimbat la față, din ușă, l-a pus la punct pe tatăl său cu vreo două înjurături grosolane, același tratament aplicându-i-l, apoi, și mamei sale. Stupefiată de cele auzite, mama copilului recunoaște că a fost la un pas de a leșina, motiv pentru care s-a retras în bucătărie. Încercând, totuși, să se adune, a dat ochii cu copil: „De această dată, părea relaxat. Prin ușa întredeschisă din camera lui l-am zărit instalat confortabil în fotoliu și uitându-se la televizor, sincer nu știu pe ce canal. Abia după un somn bun am putut să stau de vorbă cu el. Atunci mi-a spus că a băut șampanie, împreună cu alți prieteni, la un coleg de clasă ai cărui părinți sunt plecați la muncă în Spania, iar bunicii, care au grijă de el, trebăluiau prin curte. M-am gândit că sunt datoare să atrag atenția și altor părinți că, într-o casă în care copiii sunt îndemnați să bea, fie și șampanie fără alcool, lucrurile pot scăpa, la un moment dat, de sub control“ - ne-a spus Magda V., în vârstă de 37 de ani, din Mangalia. „L-am îndemnat mereu să guste alcool, de poftă!“ „Recunosc, ne-am făcut un obicei ca atunci când noi bem vin sau bere să-i dăm și lui câte un pic să guste, de poftă, că este băiat. Dar cred că am greșit zdravăn obișnuindu-l astfel“ - își reproșează cititoarea noastră, care și-a dat seama că atunci când li se oferă ocazia de a face cunoștință cu licoarea bahică, nici copiii aflați la vârsta inocenței nu rezistă tentației. Meniuri pentru copii, cu șampania de rigoare! Îndeosebi, cei care au copii mai mici știu că a devenit o modă ca sărbătorirea zilei de naștere a acestora să fie… care mai de care, cu invitații personalizate, decorațiuni speciale, meniuri speciale, din care să nu lipsească șampania pentru copii: „Cred că asta este cea mai mare greșeală a noastră, a părinților. Oare, nu există destule băuturi răcoritoare, de trebuie să le creăm neapărat ocazia să tragă cu nesaț din această băutură, «ca tata»?“. Riscul unei viitoare dependențe de alcool Mihaela Mihai, medic medicină generală, atrage atenția că tinerii pot deveni dependenți de alcool mai repede decât adulții și, cu cât încep să bea mai devreme, cu atât este mai mare riscul de a deveni alcoolici. De aceea, conștientizând că cea mai mare realizare sunt copiii, consideră că datoria părinților este să le dea educația corectă, fără a-i lipsi, însă, de bucuriile copilăriei!