Nu comuniştii au introdus uniformele, ei doar le-au compromis!

fabricantii de confectii, au nevoie de o piata larga si sigura, subvetionata de stat. Familiile cu mai multi copii, nu vor putea sa faca fata la presiunea financiara pentru a schimba uniforma anual. (Cresc carlanii astia de speriat.) Ba chiar si cu un copil e greu. Statul n-are ce face cu banii? Ii da textilistilor? Uniformizarea nu a fost introdusa de comunisti, dar ei o mentin! Toti stiu ca uniforma are valente negative, distrugind psihicul elevului. Mancati de vii de maindanezi, dar in uniforme pe banii statului! Nu o fi mai bine ca banii aia ce se vor da pe uniforme sa fie dati pentru adunarea maidanezilor de pe strazi? Cei care viseaza la uniforme, vor sa transforme scolile in puscarii in care sa se masoare lungimea fustei, a pletelor... cautarea bentitei... sau materialul din care sunt facuti ciorapii ... Iar pedofilii juiseaza numai la gandul unei tinere in sarafan...sau sortulet! Mai terminati cu prostiile!