Nu cedaţi şantajului copiilor!

Psihologul te ajută

Nu cedați șantajului copiilor!

Orbiți de o iubire exagerată, mulți părinți nu iau în calcul acordarea unei educații corecte copiilor. Abia atunci când problemele pe care le au din partea lor devin insuportabile, încep să caute soluții pentru ieșirea din impas. Din păcate, de multe ori se întâmplă să fie prea târziu. Pentru a nu se ajunge aici, specialiștii consideră că părinții trebuie să se ocupe de educația copiilor de la cea mai fragedă vârstă. „Ceea ce înveți de mic nu uiți până la bătrânețe!” – spune un vechi proverb românesc. „Numele meu este Ludmila și am o fetiță de patru ani și o lună. Problema e că face numai ce vrea ea și cum vrea ea. Este singurul nostru copil, o alintăm toți de nu mai putem, dar prea și-a luat-o-n cap. Mai rău, cu cât crește, cu atât se obrăznicește mai tare și ne șantajează. Dacă nu iese cum vrea el, nu mai mănâncă, plânge, sparge farfurii, scoate limba la noi, are o comportare urâtă. Zilele trecute, de exemplu, s-a cocoțat într-un copac uscat și n-a vrut să se dea jos de acolo până când nu i-am adus păpușa pe care o văzuse într-o vitrină. Când vrea ea își cere iertare, dar asta se întâmplă numai când are un mare interes și vrea să obțină de la noi cine știe ce. Cum trebuie să ne purtăm cu ea ca să fie un copil ascultător? Asta e întrebarea la care vă rog foarte mult, dacă se poate, să-mi răspundeți. Vă mulțumim”. v v v Fetița dumneavoastră nu este, nici pe departe, singurul copil care încearcă să facă numai ce vrea ea și, mai ales, să obțină de la toți lucrurile pe care și le dorește – ne-a spus psihologul Speranța Băcana. Indiscutabil, în astfel de împrejurări, numai părinții sunt cei care, prin atitudinea pe care o au în fața situațiilor în care-i pun copiii, trebuie să le arate acestora care sunt, totuși, limitele. După cum ne-ați povestit, s-ar părea că șantajul sentimental la care recurge fetița dumneavoastră își atinge întotdeauna scopul. Categoric, nu este vina ei că obține ceea ce vrea, indiferent de metodele pe care le folosește, ci numai a dumneavoastră, din simplul motiv că mereu cedați prea ușor, creând în felul acesta o regulă. Din păcate, această regulă nu vă ajută, nici pe dumneavoastră, nici pe copil. Fiți tare pe poziție! Fără doar și poate, pentru ca fetița dumneavoastră să-și dea seama că în toate există o limită, va trebui să nu mai cedați la tot ceea ce ține de așa-zisul șantaj sentimental. Drept urmare, specialista vă recomandă următoarele: l Stabiliți reguli clare și, mai mult decât atât, învățați-vă copiii să le respecte, pentru că, pentru o dezvoltare echilibrată din punct de vedere emoțional, ei au mare nevoie de repere clare l fiți mai fermi decât ați fost până acum și, orice s-ar întâmpla, respectați-vă promisiunile, chiar dacă aveți impresia că micuța nu va privi cu ochi buni această schimbare… de macaz l deci, nu cedați atunci când fetița plânge pentru a obține cu orice chip ceea ce vrea. Rugați-o frumos să meargă în camera ei ca să se liniștească și abia după aceea discutați cu ea. Ar fi multe lucruri de spus în legătură cu acest subiect, însă concluzia specialistei este că dacă veți fi mai fermă cu fetița, în mod sigur veți reuși să-i corectați comportamentul actual.